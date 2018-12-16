Порошенко про собор ПЦУ: тиск був, та «не нашої держави»

Президент України Петро Порошенко заявляє, що у процесі скликання і проведення об’єднавчого собору, на якому була створена нова автокефальна Православна церква в Україні, дійсно був тиск – але не з боку української держави, в чому офіційний Київ звинувачували у структурах Російської православної церкви і серед проросійських сил.

Як сказав він на прес-конференції в Києві, присвяченій результатам проведеного 15 грудня собору, протидія Російської православної церкви у проведенні об’єднавчого собору «була очікуваною».

«Ми недооцінили її вплив на дочірню структуру в Україні. Україну звинувачують безпідставно у тиску, але із десяти ієрархів УПЦ (МП), які підписали звернення до Вселенського патріарха, до собору дісталися двоє. Це результат тиску, але не нашої держави», – заявив президент.

За словами Порошенка, з перших днів свого президентства він розглядав боротьбу за автокефалію «не як церковне питання, а як питання національної безпеки, як питання державотворення». «Російська агресія не залишила жодного простору, щоб дивитися на це якось інакше», – наголосив він.

Нагадавши, що в Україні вже створювалися власні потужні церковні структури, незалежні від Москви, Порошенко звернув увагу: «Вперше постає церква, освячена Вселенським престолом».

Президент привітав із автокефалією новоствореної церкви не лише українських православних, а й усю Україну. «Бо це є вирішальний крок у процесі державотворення, дуже подібний, співмірний із Актом проголошення нашої української незалежності. Це деколонізація і деокупація України», – сказав голова держави.

«Хіба Кремль колись приховував, що розглядає російську церкву як дуже гіпнотичний дурман для утримання сусідніх народів у сфері свого впливу? І зараз цього не таїть, що видно з істеричної реакції Кремля і РПЦ на отримання нашою українською церквою автокефалії. Аж зірки на кремлівських шпилях почорніли», – додав він.

Як сказав Порошенко, в телефонній розмові з ним Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив, що вручення томосу про цю автокефалію Православної церкви в Україні відбудеться 6 січня 2019 року. «Томос, і мені це його всесвятість підтвердив, урочисто вручатимуть на наш Святвечір», – заявив президент і додав: «І це буде, я гадаю, найпримітніше Різдво в історії України».

Він також заявив, що гарантує: держава захистить права священиків і парафіян УПЦ (МП), які добровільно ввійдуть до нової церкви. При цьому голова держави наголосив, що йдеться тільки про добровільний підхід – «немає потреби тягнути туди силою».

Радіо Свобода веде пряму трансляцію прес-конференції президента України Петра Порошенка.

15 грудня в Києві, в соборі Святої Софії, відбувся об’єднавчий собор із участю ієрархів, священиків і мирян від єпархій УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – від останньої були представлені лише дві єпархії, хоча раніше, за повідомленнями, близько десяти єпископів цієї структури у складі РПЦ підписали листа до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням надати українській православній церкві автокефалію і висловлювали готовність узяти участь в об’єднавчому соборі як не особисто, то за довіреністю. На соборі було засновано нову автокефальну Православну церкву в Україні, предстоятелем якої обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП. Собор відбувся після того, як Вселенський патріархат ухвалив рішення надати канонічну автокефалію такій об’єднаній українській православній церкві. Томос (церковну грамоту) Вселенського патріарха і синоду Вселенського патріархату про надання цієї автокефалії патріарх Варфоломій має вручити новообраному предстоятелеві Епіфанію у своїй резиденції на Фанарі у Стамбулі 6 січня, в день Різдва Христового за юліанським календарем, що його наразі дотримуються православні в Україні. У церемонії планує взяти участь і президент Порошенко.

Всі кроки до здобуття українською православною церквою канонічної автокефалії, і особливо об’єднавчий собор, викликали вкрай різку реакцію в Росії, а також у проросійських структурах в Україні. Створення незалежної від Москви і канонічно визнаної церкви в Україні, і особливо очікуваний перехід до неї частини нинішньої УПЦ (МП), на думку оглядачів, призведе до втрати Москвою значного важеля впливу на суспільне життя в Україні.

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