Вселенський патріархат офіційно запросив митрополита Епіфанія для отримання томосу

Патріарх Варфоломій запросив митрополита Епіфанія до Стамбулу для отримання томосу, повідомляється на сторінці у Facebook Вселенського патріархату.

«Вселенський Патріарх Варфоломій запросив Його Блаженство Епіфанія зголосити Божественну Літургію на Фанарі (район Стамбула, де міститься резиденція Вселенського патріарха – ред.) на великому святі Богоявлення та доставити йому Томоса створення нової сестринської Автокефальної Церкви», – мовиться у повідомленні.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об'єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви україни, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

Як раніше повідомив речник УПЦ (КП) архієпископ Євстратій (Зоря), це повинно відбутися 6 січня. За його словами, офіційна назва об’єднаної церкви за статутом – Православна церква України.