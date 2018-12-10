УПЦ (МП) допомагала Гіркіну готувати анексію Криму – СБУ

Росія використовувала можливості церков Московського патріархату для розвідки перед анексією Криму у 2014 році – така заява міститься в інформаційному буклеті, який розробила Служба безпеки України.

«30 березня 2014 – озброєна група терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) здійснює розвідку у місті Сімферополь під прикриттям охорони церковних святинь «Дари волхвів», – йдеться в тексті довідника.

Як стверджують автори буклету, цей інцидент був одним із проявів сприяння священників Московського патріархату російській агресії в Криму і на Донбасі.

Служба безпеки України розробила серію інформаційних буклетів про методи Росії в ході агресії. Фото перших примірників правоохоронці оприлюднили 10 грудня.

Згідно з повідомленням, темою перших двох випусків стало використання Кремлем релігійних організацій.

«Цілеспрямоване інспірування російськими спецслужбами міжконфесійних конфліктів в Україні у поєднанні з провокаціями прямої терористичної дії може стати приводом для відкритого військового вторгнення Збройних сил Росії в нашу країну», – наводить прес-служба слова голови СБУ Василя Грицака.

В Українській православній церкві Московського патріархату цю заяву наразі не прокоментували.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».