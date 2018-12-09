СБУ розповіло про прапор угруповання «ДНР» під час протестів у Франції

Кремль «брудними методами руйнує європейську стабільність», заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак у відповідь на появу світлини, на якій двоє чоловіків тримають прапор підтримуваного Росією угруповання «ДНР» під час антиурядових протестів у Франції.

«Міжнародні кордони не є перепоною для російської гібридної агресії. Брудними методами Кремль руйнує європейську стабільність, бо бачить у ній загрозу для себе», – сказав Грицак.

У Службі безпеки стверджують, що ліворуч на фото – Сорлін Фабріс, член міжнародного аналітичного центру «Катехон», який діє під егідою засновника російського телеканалу «Царьград» Костянтина Малофеєва та очолюваного ним Фонду Святителя Василия Первозванного. До наглядової ради «Катехону» входять, за визначенням СБУ, «ідеологи російського євразійства» – радник президента Росії Сергій Глазьев та лідер «Міжнародного євразійського руху» Олександр Дугін.

За даними СБУ, праворуч на фото – Ксав’єр Моро, який був спостерігачем на так званих виборах на окупованих територіях Донбасу. Спецслужба стверджує, що чоловік 17 років мешкає в Росії та з 2013-го має її громадянство.

8 грудня у Франції сталися нові сутички з багатьома учасниками 125-тисячного протесту так званого руху «жовтих жилетів». Понад 130 людей отримали травми. Поліція заявила, що затримала 1 385 учасників акції.

Протести так званих «жовтих жилетів» у Франції тривають вже третій тиждень. Вони почалися з вимоги до влади відмовитися від збільшення податків на автомобільне пальне.