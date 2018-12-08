Протести у Франції: 135 людей поранені

135 людей були поранені внаслідок сутичок під час антиурядових протестів у Франції 8 грудня, повідомив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер. За його словами, серед поранених – 17 поліцейських.

Як повідомив міністр, участь в антиурядових протестах у Франції 8 грудня взяли 125 тисяч протестувальників, зокрема 10 тисяч протестували в Парижі. Він додав, що поліція затримала близько тисячі людей.

Сьогоднішні протести в Парижі супроводжувалися сутичками між учасниками акції й поліцейськими. Поліція застосувала сльозогінний газ, протестувальники трощили вітрини, перевертали і палили автомобілі.

«Ситуація зараз перебуває під контролем», – сказав Кастанер на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Едуаром Філіппом.

Прем’єр подякував поліції за роботу і пообіцяв, що президент Емманюель Макрон відреагує на вимоги протестувальників. «Діалог почався і має продовжуватися. Президент виступить і запропонує заходи, які даватимуть поживу діалогу», – сказав Філіпп.

Протести так званих «жовтих жилетів» у Франції тривають вже третій тиждень. Вони почалися з вимоги до влади відмовитися від збільшення податків на автомобільне пальне.

Учасники протестів частково домоглися мети: уряд президента Емманюеля Макрона, всупереч попереднім обіцянкам голови держави, відступив і вирішив відкласти плановані підвищення цін на пальне. Але ці плани не скасовані, і «жовті жилети» вирішили не припиняти протестів, натомість вони посилили свої вимоги і тепер закликають до ширшого скорочення податків і збільшення зарплат.

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У демонстрації в Парижі минулої суботи брали участь, за даними влади, 75 тисяч людей; тоді протести у французькій столиці перейшли у сутички. Постраждали понад 130 людей, близько 400 – були затримані. Чотири людини загинули під час сутичок. Групи осіб у масках трощили вітрини, також серйозно постраждала Тріумфальна арка. Мерія Парижа оцінила збиток в 3-4 мільйони євро.