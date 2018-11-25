Протести у Франції у 20 фото – є загиблі й арештовані

У Франції постраждало 47 людей під час масових акцій проти підвищення цін на бензин. Серед постраждалих троє перебувають у критичному стані, повідомляє французька преса. Всього в протестах беруть участь понад 120 тисяч людей, по всій країні заплановані понад дві тисячі акцій.



Протести викликані рішенням французької влади підвищити в 2019 році податки на дизельне пальне і бензин. У Парижі цей крок пояснили боротьбою із забрудненням повітря і заявили, що не мають наміру скасовувати рішення про підвищення податків.



(Фото Reuters та AFP)

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