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25 Листопад 2018, Київ 20:40
Фотогалереї

Протести у Франції у 20 фото – є загиблі й арештовані

У Франції постраждало 47 людей під час масових акцій проти підвищення цін на бензин. Серед постраждалих троє перебувають у критичному стані, повідомляє французька преса. Всього в протестах беруть участь понад 120 тисяч людей, по всій країні заплановані понад дві тисячі акцій.

Протести викликані рішенням французької влади підвищити в 2019 році податки на дизельне пальне і бензин. У Парижі цей крок пояснили боротьбою із забрудненням повітря і заявили, що не мають наміру скасовувати рішення про підвищення податків.

(Фото Reuters та AFP)
Протести викликані рішенням французької влади підвищити в 2019 році податки на дизельне пальне і бензин. У Парижі цей крок пояснили боротьбою із забрудненням повітря і заявили, що не мають наміру скасовувати рішення про підвищення податків
1 Протести викликані рішенням французької влади підвищити в 2019 році податки на дизельне пальне і бензин. У Парижі цей крок пояснили боротьбою із забрудненням повітря і заявили, що не мають наміру скасовувати рішення про підвищення податків
Французька поліція застосувала сльозогінний газ і водомети в Парижі до учасників акції протесту проти підвищення податку на пальне. Кілька сотень демонстрантів у жовтих світловідбивних жилетах намагалися прорватися до Єлисейського палацу &ndash; резиденції президента
2 Французька поліція застосувала сльозогінний газ і водомети в Парижі до учасників акції протесту проти підвищення податку на пальне. Кілька сотень демонстрантів у жовтих світловідбивних жилетах намагалися прорватися до Єлисейського палацу – резиденції президента
На вулиці вийшли і ті, хто незадоволений політикою президента Емманюеля Макрона, рейтинг якого в останні місяці знизився
3 На вулиці вийшли і ті, хто незадоволений політикою президента Емманюеля Макрона, рейтинг якого в останні місяці знизився
&nbsp;У низці місць сталися сутички з поліцією
4  У низці місць сталися сутички з поліцією
Минулого тижня в демонстраціях по всій країні взяли участь близько 300 тисяч людей
5 Минулого тижня в демонстраціях по всій країні взяли участь близько 300 тисяч людей
Сутички із правоохоронцями тривають уже декілька днів
6 Сутички із правоохоронцями тривають уже декілька днів
Французи розбирають бруківку і жбурляють нею у полісменів
7 Французи розбирають бруківку і жбурляють нею у полісменів
У місті Анже 24 листопада затримали чоловіка з гранатою, який вимагав зустрічі учасників акцій протесту з президентом
8 У місті Анже 24 листопада затримали чоловіка з гранатою, який вимагав зустрічі учасників акцій протесту з президентом
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ЗМІ повідомляють, що щонайменше 130 осіб було затримано внаслідок протестів
10 ЗМІ повідомляють, що щонайменше 130 осіб було затримано внаслідок протестів
У результаті заворушень загинули дві людини,&nbsp;сотні постраждали
11 У результаті заворушень загинули дві людини, сотні постраждали
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&laquo;Макрон &ndash; час розплати&raquo; &ndash; на стінах будівель у Франції
13 «Макрон – час розплати» – на стінах будівель у Франції
Гармидер і штучні барикади
14 Гармидер і штучні барикади
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Вночі палили барикади
17 Вночі палили барикади
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За даними правоохоронних органів, у протестах по всій країні взяли участь понад 280 тисяч французів.&nbsp;Протести об&rsquo;єднали не тільки автовласників, незадоволених підвищенням податку, а й багатьох незадоволених політикою президента Емманюеля Макрона, рейтинг якого в останні місяці знизився. У низці місць сталися сутички з поліцією
20 За даними правоохоронних органів, у протестах по всій країні взяли участь понад 280 тисяч французів. Протести об’єднали не тільки автовласників, незадоволених підвищенням податку, а й багатьох незадоволених політикою президента Емманюеля Макрона, рейтинг якого в останні місяці знизився. У низці місць сталися сутички з поліцією

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