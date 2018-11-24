Франція: поліція застосувала сльозогінний газ і водомети проти протестувальників у Парижі

Французька поліція застосувала сльозогінний газ і водомети в Парижі до учасників акції протесту проти підвищення податку на пальне. Кілька сотень демонстрантів у жовтих світловідбивних жилетах намагалися прорватися до Єлисейського палацу – резиденції президента.

24 листопада у Франції відбуваються чергові акції протесту проти непопулярного заходу влади. У Парижі, як очікується, в демонстраціях візьмуть участь тисячі людей. Для підтримки порядку на вулиці міста вийшли близько трьох тисяч поліцейських.

Протести на дорогах Франції тривають вже більше тижня – їх учасники, одягнені в жовті жилети, блокують автостради і з’їзди з них, а також автозаправні станції. Минулого тижня в демонстраціях по всій країні взяли участь близько 300 тисяч людей.

Протести об’єднали не тільки автовласників, незадоволених підвищенням податку, а й багатьох незадоволених політикою президента Емманюеля Макрона, рейтинг якого в останні місяці знизився. У низці місць сталися сутички з поліцією. У результаті заворушень загинули дві людини, сотні постраждали.

У місті Анже 24 листопада затримали чоловіка з гранатою, який вимагав зустрічі учасників акцій протесту з президентом.

Влада Франції пояснює необхідність підвищення податків на паливо прагненням боротися із забрудненням навколишнього середовища і розвивати екологічно чистий транспорт. Опоненти влади вказують на те, що для багатьох французів старі автомобілі – єдиний засіб пересування, і підвищення цін на паливо вдарить насамперед по небагатих людях.