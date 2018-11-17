У Франції 47 людей поранені під час протестів проти підвищення цін на пальне

47 людей постраждали у Франції під час масових акцій проти підвищення цін на бензин. Серед постраждалих троє перебувають у критичному стані, повідомляє французька преса. Всього в протестах беруть участь понад 120 тисяч людей, по всій країні заплановані понад дві тисячі акцій.

Учасники мітингів виходять на дороги в світловідбивних жилетах і перекривають рух автомобілів.

Поліцейські заарештували 24 людини, ще 17 затримали для допиту. У поліції пояснили, що протестувальників заарештовували за відмову підкоритися вимогам поліції, спроби влаштувати заколот і спроби поставити на дорогах загородження.

Протести викликані рішенням французької влади підвищити в 2019 році податки на дизельне пальне і бензин. У Парижі цей крок пояснили боротьбою із забрудненням повітря і заявили, що не мають наміру скасовувати рішення про підвищення податків.

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