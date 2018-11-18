Протести у Франції: одна людина загинула, не менше 220 постраждали

Не менш 220 осіб отримали поранення і одна людина загинула у Франції час акції проти зростання цін на паливо. Жінка потрапила під колеса автомобіля, який ненавмисно в'їхав у натовп.

За даними правоохоронних органів, у протестах по всій країні взяли участь понад 280 тисяч французів. Учасники акцій в жовтих світловідбивних жилетах блокували ділянки доріг і доступ до заправок. Затримано 117 осіб, 73 – заарештовано.

У Парижі ввечері 17 листопада протестувальники намагалися прорватися до президентського палацу. Поліцейські застосували сльозогінний газ.

Протести викликані рішенням французької влади підвищити в 2019 році податки на дизельне паливо і бензин. У Парижі цей крок пояснили боротьбою із забрудненням повітря і заявили, що не мають наміру скасовувати рішення про підвищення податків.