Протести в Парижі: 30 людей поранені внаслідок сутичок протестувальників і поліції

У столиці Франції, Парижі, 8 грудня сталися сутички між антиурядовими протестувальниками і поліцією, влада повідомляє про 30 поранених.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети, щоб не дати протестувальникам піти до президентського палацу. Протестувальники підпалювали автомобілі і сміттєві баки.

За повідомленням влади, у Парижі в акціях беруть участь близько восьми тисяч людей. 500 протестувальників затримали.

По всій країні охорону порядку забезпечують 89 тисяч поліцейських, із них – вісім тисяч – у Парижі. Влада прагне уникнути сценарію минулих вихідних, коли внаслідок спалаху насильства в протестах у Парижі були поранені 130 людей.

Влада Франції застерегла, що новими акціями «жовтих жилетів» можуть скористатися «радикальні» групи.

Акції протесту з вимогою відмовитися від збільшення податків на автомобільне пальне відбуваються у Франції третій тиждень поспіль. Маніфестації організував рух так званих «жовтих жилетів».

У демонстрації в Парижі минулої суботи брали участь, за даними влади, 75 тисяч людей; протести у французькій столиці перейшли у сутички. Постраждали понад 130 людей, близько 400 – були затримані. Чотири людини загинули під час сутичок. Групи осіб у масках трощили вітрини, також серйозно постраждала Тріумфальна арка. Мерія Парижа оцінила збиток в 3-4 мільйони євро.

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Учасники протестів частково домоглися мети: уряд президента Емманюеля Макрона, всупереч попереднім обіцянкам голови держави, відступив і вирішив відкласти плановані підвищення цін на пальне. Але ці плани не скасовані, і «жовті жилети» вирішили не припиняти протестів, натомість вони посилили свої вимоги і тепер закликають до ширшого скорочення податків і збільшення зарплат.