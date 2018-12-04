Протести у Франції: уряд відклав плановані підвищення цін

Учасники масових і подеколи насильницьких протестів у Франції частково домоглися мети: уряд президента Емманюеля Макрона, всупереч попереднім обіцянкам голови держави, відступив і вирішив відкласти плановані підвищення цін. Але ці плани не скасовані, і «жовті жилети» не збираються припиняти протестів.

Уряд Франції змінив рішення: підвищення податків на автомобільне пальне, що мало відбутися з 1 січня, відкладається на півроку. Також на зимовий час, до травня, заморожується плановане підвищення цін на електроенергію і побутовий газ, повідомив прем’єр-міністр Едуар Філіп у рідкісному для нього телевізійному виступі.

«Ніякі податки не варті того, щоб ставити під загрозу єдність нації», – сказав він.

Прем’єр також застеріг протестувальників від нових заворушень після насильства попередніх днів. «Насильство має закінчитися… Якщо в суботу знову будуть протести, вони мають бути узгоджені і відбутися спокійно», – заявив він і наголосив: «Міністр внутрішніх справ вживе всіх заходів, щоб забезпечити дотримання порядку».

Макрон мусив відступити, всупереч обіцянці

Така зміна позиції стала для уряду президента Емманюеля Макрона першим за час його перебування на посаді великим відступом від його обіцянок, які він і його уряд давали лише три тижні тому: на відміну від попередніх французьких керівників, він заявляв, що не змінить свого курсу під тиском масових вуличних акцій. Бо раніше такі акції вже не раз змушували президентів Франції змінювати рішення на протилежні.

Уряд Макрона планованими підвищеннями цін мав на меті не тільки наповнити бюджет, а й відохотити французьких споживачів від викопних палив, продукти згорання яких забруднюють атмосферу.

Оголошений раніше пакет допомоги найбіднішим на суму в 500 мільйонів євро не зміг зупинити учасників протестів, так званих «жовтих жилетів», які використовують цей обов’язковий для французьких водіїв атрибут безпеки як свій прикметний знак. І зараз вони теж не планують зупинятися.

Демонстранти заявляють, що рішення підвищити податки і ціни не скасоване, а лише відкладене. На їхню ж думку, запровадження підвищеного податку на пальне несправедливо вплине більше саме на водіїв із і так загалом мало заможних провінційних місцевостей – сіл і малих містечок.

Демонстранти кажуть, що відступ влади надто малий і надто запізнілий. У столиці Парижі нові протести заплановані вже на найближчі вихідні.

Кожному своя вимога

До вимог повністю скасувати підвищення податків на пальне і цін на електрику й газ частина демонстрантів додає й інші: наприклад, вони вимагають відставки Макрона і повернення підвищеного податку на найбагатших – його скасування той провів у парламенті, прийшовши на президентську посаду у травні 2017 року, щоб заохотити інвестиції у Франції.

Учасники протестів звинувачують Макрона в тому, що він є представником паризької еліти, яка не розуміє щоденної боротьби незаможних верств населення за те, щоб звести кінці з кінцями.

Протести спалахнули минулого місяця через уже згадані плани підвищення податків на пальне, але швидко охопили й інші підстави для скарг людей. До них долучалися, наприклад, працівники служб швидкої допомоги – їх не задовольняли плани реформування галузі і системи соціального страхування загалом. У вівторок страйками охоплені повністю чи частково понад сто вишів – молодь протестує проти реформи системи вступу до університетів. Але такі розбіжності у вимогах ускладнюють учасникам протестів можливість досягти домовленості щодо спільних цілей.

Рух, що виник як аполітичний, здобув підтримку найрізноманітніших супротивників влади – від лівих і ультралівих до ультраправих. Відома соціалістка Сеґолен Руаяль, яка кандидувала на посаду президента, розкритикувала рішення уряду відкласти зміни аж нині, заявивши, що це треба було зробити з самого початку і що «чим більше даєш конфліктові нагноїтися, то більше потім доведеться поступатися». Радикальний лівий діяч Жан-Люк Меланшон заявив у твітері, що «не можна приборкати громадянську революцію таким політичним викрутасом». А лідерка крайніх правих Марін Ле Пен написала у твітері, що відкладення підвищень, «очевидно, не відповідає очікуванням французького народу», і звернула увагу, що тепер підвищення цін набудуть чинності якраз через кілька днів після виборів до Європейського парламенту – «звичайно ж, чистий збіг», риторично додала вона.

Після погромів минулих вихідних очікують на нові протести і рахують збитки

Учасники протестів у жовтих жилетах уже понад два тижні блокували дороги й нафтобази, перешкоджаючи рухові. Протести сягнули найбільшого розмаху три дні тому, на вихідні, в Парижі. Там сталися наймасштабніші вуличні сутички за багато десятиліть. Потерпіли понад 130 людей, понад 400 були затримані, демонстранти спалили дві сотні авт у центрі міста, на бульварі Єлисейські Поля й поблизу. Значно потерпіла відома пам’ятка, Тріумфальна арка. В перебігу всіх протестів загалом також загинули чотири людини.

Нині, в очікуванні нових протестів на наступні вихідні, французька футбольна ліга оголосила, що відкладає на пізніший час два призначені було на суботу матчі. Як заявили в лізі, на такий крок там пішли на прохання правоохоронців.

А неназване джерело в уряді Франції повідомило агентству «Ройтерз», що відкладення планів щодо податків і цін обійдеться французькому бюджетові у два мільярди євро. Цю «дірку» у фінансуванні доведеться перекривати відповідними скороченнями бюджетних видатків, додало джерело.