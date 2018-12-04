У Франції після протестів запровадили мораторій на підвищення тарифів на пальне

Прем’єр Франції Едуар Філіпп оголосив, що влада запровадила мораторій на півроку на підвищення податків на бензин і дизельне пальне. Рішення ухвалили на тлі протестів.

«Жоден податок не вартий того, щоб бути загрозою єдності нації», – сказав Філіпп.

Поліція Парижа, столиці Франції, повідомила що внаслідок сутичок 1 грудня між учасниками акції протесту проти підвищення податків на пальне із 2019 року (їх називають ще «жовті жилети») і правоохоронцями 412 людей заарештували, 133 людини травмовані, серед яких 23 правоохоронці.

Перед цим повідомляли про майже 300 затриманих і близько 100 травмованих.

Західні ЗМІ інформували, що протестувальники будували барикади посеред вулиць у центрі Парижа, запалювали піротехніку, руйнували власність та кидали каміння в поліцейських.

Правоохоронці відповідали застосуванням водометів та сльозогінного газу. Понад десяток станцій метро в центрі міста були зачинені.

Демонстрації проти підвищення податку тривають по всій Франції вже кілька тижнів.