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04 Грудень 2018, Київ 11:36
Новини | Міжнародні

Уряд Франції готується зупинити підвищення податку на пальне – ЗМІ

Акції «жовтих жилетів» проти підвищення податку тривають по всій Франції вже кілька тижнів

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Французький уряд готується зупинити підвищення податку на пальне після масштабних протестів проти податку, що переросли в сутички, повідомляють західні новинні агенції з посиланням на джерело в уряді.

За повідомленням, рішення вдень 4 грудня має оголосити прем’єр-міністр Франції Едуар Філіпп.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон закликав уряд до переговорів із представниками протестувальників.

Поліція Парижа, столиці Франції, повідомила що внаслідок сутичок 1 грудня між учасниками акції протесту проти підвищення податків на пальне із 2019 року (їх називають ще «жовті жилети») і правоохоронцями 412 людей заарештували, 133 людини травмовані, серед яких 23 правоохоронці.

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Відео: «Франція – це ми. Макрона у відставку» – в Парижі страйкують водії швидких

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Перед цим повідомляли про майже 300 затриманих і близько 100 травмованих.

Західні ЗМІ інформували, що протестувальники будували барикади посеред вулиць у центрі Парижа, запалювали піротехніку, руйнували власність та кидали каміння в поліцейських.

Правоохоронці відповідали застосуванням водометів та сльозогінного газу. Понад десяток станцій метро в центрі міста були зачинені.

Сутички в Парижі: понад 100 осіб травмовані – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Сутички в Парижі: понад 100 осіб травмовані – фоторепортаж

Демонстрації проти підвищення податку тривають по всій Франції вже кілька тижнів.

За даними влади, число їхніх учасників йде на спад, але у Парижі минулого тижня демонстрація переросла в заворушення. Тоді було затримано понад 100 осіб. Влада стверджувала, що праві і ліві радикали намагаються «осідлати» рух «жовтих жилетів».

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