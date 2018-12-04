Уряд Франції готується зупинити підвищення податку на пальне – ЗМІ

Французький уряд готується зупинити підвищення податку на пальне після масштабних протестів проти податку, що переросли в сутички, повідомляють західні новинні агенції з посиланням на джерело в уряді.
За повідомленням, рішення вдень 4 грудня має оголосити прем’єр-міністр Франції Едуар Філіпп.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон закликав уряд до переговорів із представниками протестувальників.
Поліція Парижа, столиці Франції, повідомила що внаслідок сутичок 1 грудня між учасниками акції протесту проти підвищення податків на пальне із 2019 року (їх називають ще «жовті жилети») і правоохоронцями 412 людей заарештували, 133 людини травмовані, серед яких 23 правоохоронці.
Перед цим повідомляли про майже 300 затриманих і близько 100 травмованих.
Західні ЗМІ інформували, що протестувальники будували барикади посеред вулиць у центрі Парижа, запалювали піротехніку, руйнували власність та кидали каміння в поліцейських.
Правоохоронці відповідали застосуванням водометів та сльозогінного газу. Понад десяток станцій метро в центрі міста були зачинені.
Демонстрації проти підвищення податку тривають по всій Франції вже кілька тижнів.
За даними влади, число їхніх учасників йде на спад, але у Парижі минулого тижня демонстрація переросла в заворушення. Тоді було затримано понад 100 осіб. Влада стверджувала, що праві і ліві радикали намагаються «осідлати» рух «жовтих жилетів».
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