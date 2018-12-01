У Парижі сталися сутички протестувальників із поліцією, близько 100 травмованих

У столиці Франції Парижі сталися сутички учасників акції проти підвищення податків із поліцією, унаслідок яких, за даними ЗМІ, близько 100 людей отримали травми.

Під час протистояння майже 300 людей були затримані правоохоронцями.

Як повідомляють ЗМІ, протестувальники будували барикади посеред вулиць у центрі Парижа, запалювали піротехніку, руйнували власність та кидали каміння в поліцейських.

Правоохоронці відповідали застосуванням водометів та сльозогінного газу.

Понад десяток станцій метро в центрі міста були зачинені.

Прем’єр-міністр Едуар Філіпп заявив, що в паризькій акції взяли участь близько п’яти тисяч людей. У всій країні, за повідомленнями французьких медіа, протестували близько 75 тисяч людей.

Президент Франції Емманюель Макрон під час саміту «Групи 20» в Аргентині підкреслив, що завжди чутиме опозицію, але ніколи не прийме насильство.