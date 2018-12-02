Президент Франції Макрон закликає уряд до переговорів з демонстрантами

Президент Франції Еммануель Макрон закликає уряд до переговорів з представниками демонстрантів. Після насильницьких протестів «жовтих жилетів» французький уряд має провести переговори з представниками демонстрантів, йдеться у заяві Єлисейського палацу, опублікованій у неділю, 2 грудня, після кризової наради керівництва країни.

Як повідомив канал France 24, у нараді брали участь також прем’єр-міністр Едуард Філіпп та міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер.

Макрон доручив прем’єр-міністру країни прийняти в себе представників представлених у парламенті партій та «жовтих жилетів». Очікується, що переговори розпочнуться вже в понеділок, 3 грудня.

Поліція Парижа, столиці Франції, повідомляє, що внаслідок сутичок 1 грудня між учасниками акції протесту проти підвищення податків на пальне із 2019 року (їх називають ще «жовті жилети») та правоохоронцями 412 осіб заарештували, 133 людини травмовані, серед яких 23 правоохоронці.

Напередодні ввечері повідомляли про майже 300 затриманих та близько 100 травмованих.

Західні ЗМІ інформували, що протестувальники будували барикади посеред вулиць у центрі Парижа, запалювали піротехніку, руйнували власність та кидали каміння в поліцейських.

Правоохоронці відповідали застосуванням водометів та сльозогінного газу.

Понад десяток станцій метро в центрі міста були зачинені.

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер уранці в суботу особисто побував на Єлисейських полях і поспілкувався з поліцейськими, запевнивши їх у повній підтримці.

Прем’єр-міністр Едуар Філіпп заявив, що в паризькій акції взяли участь близько п’яти тисяч людей. У всій країні, за повідомленнями французьких медіа, протестували близько 75 тисяч людей.

Президент Франції Емманюель Макрон запланував на сьогодні, 2 грудня, позачергове зібрання з прем’єр-міністром та міністром внутрішніх справ Франції, щоб обговорити ситуацію. Під час саміту «Групи двадцяти» в Аргентині Макрон підкреслив, що завжди чутиме опозицію, але ніколи не прийме насильство.

Демонстрації проти підвищення податку тривають по всій Франції вже кілька тижнів.

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За даними влади, число їхніх учасників йде на спад, але у Парижі минулого тижня демонстрація переросла в заворушення. Тоді було затримано понад 100 осіб. Влада стверджує, що праві і ліві радикали намагаються «осідлати» рух «жовтих жилетів».