Протести в Парижі: поліція затримала більше 500 осіб

У Парижі 8 грудня під час протестів поліція затримала більше 500 осіб. Про це повідомив прес-секретар поліції французькоъ столиці.

Про постраждалих не повідомляється.

Правопорядок у місті охороняють 8 тисяч поліцейських, в цілому по країні залучено близько 89 тисяч силовиків.

Як зазначає агентство Associated Press, у протестного руху немає чітких лідерів, крім того до протестів долучилися екстремісти, які застосовують силу проти поліцейських.

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер закликав протестуючих зберігати спокій і не піддаватися на заклики до застосування сили.

Читайте також: Протести у Франції: уряд відклав плановані підвищення цін

У Франції третій тиждень поспіль відбуваються акції протесту з вимогою відмовитися від збільшення податків на автомобільне пальне. Маніфестації організував рух так званих «жовтих жилетів».

У демонстрації в Парижі минулої суботи брали участь, за даними влади, 75 тисяч людей; протести у французькій столиці перейшли у сутички. Постраждали понад 130 людей, близько 400 – були затримані. Чотири людини загинули під час сутичок. Групи осіб у масках трощили вітрини, також серйозно постраждала Тріумфальна арка. Мерія Парижа оцінила збиток в 3-4 мільйони євро.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Сутички в Парижі: понад 100 осіб травмовані – фоторепортаж

Учасники масових, зокрема і насильницьких протестів у Франції частково домоглися мети: уряд президента Емманюеля Макрона, всупереч попереднім обіцянкам голови держави, відступив і вирішив відкласти плановані підвищення цін. Але ці плани не скасовані, і «жовті жилети» не збираються припиняти протестів.