У Парижі через акції протесту зачиняться пам’ятки, крамниці

Влада Парижа в суботу, 8 грудня, зачинить для відвідувачів низку міських пам’яток, зокрема Ейфелеву вежу, через акції протесту проти підвищення цін на паливо.

Мерія побоюється безладів, через що власників крамниць і ресторанів на Єлисейських Полях закликали також зупинити свою роботу. Всі масові заходи, призначені на суботу, скасовані.

Близько десяти паризьких музеїв, включаючи Лувр, на тлі демонстрацій пообіцяли зачинитися 8 грудня. Їхня адміністрація побоюється актів вандалізму з боку маніфестантів.

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У Франції третій тиждень поспіль відбуваються акції протесту з вимогою відмовитися від збільшення податків на автомобільне пальне. Маніфестації організував рух так званих «жовтих жилетів».

У демонстрації в Парижі минулої суботи брали участь, за даними влади, 75 тисяч людей; протести у французькій столиці перейшли у сутички. Постраждали понад 130 людей, близько 400 – були затримані. Чотири людини загинули під час сутичок. Групи осіб у масках трощили вітрини, також серйозно постраждала Тріумфальна арка. Мерія Парижа оцінила збиток в 3-4 мільйони євро.

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Учасники масових, зокрема і насильницьких протестів у Франції частково домоглися мети: уряд президента Емманюеля Макрона, всупереч попереднім обіцянкам голови держави, відступив і вирішив відкласти плановані підвищення цін. Але ці плани не скасовані, і «жовті жилети» не збираються припиняти протестів.