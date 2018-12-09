Сутички у Франції: прем’єр закликав до нових переговорів із протестувальниками

Прем’єр-міністр Франції Едуар Філіпп закликав почати нові переговори з протестувальниками.

Голова уряду у телевізійному зверненні зазначив, що «діалог почався й має продовжуватися».

«Президент [Емманюель Макрон] говоритиме, і він запропонує заходи, які підживлюватимуть діалог», – сказав Філіпп.

8 грудня у Франції сталися нові сутички з багатьома учасниками 125-тисячного протесту так званого руху «жовтих жилетів». Понад 130 людей отримали травми.

Поліція заявила, що затримала 1 385 учасників акції. Згідно з повідомленнями, поліція використала сльозогінний газ, щоб заблокувати марш до президентського палацу в Парижі.

Ключові туристичні місця французької столиці, включно з Ейфелевою вежею та Лувром, були зачинені на день.

Протести так званих «жовтих жилетів» у Франції тривають вже третій тиждень. Вони почалися з вимоги до влади відмовитися від збільшення податків на автомобільне пальне.

Учасники протестів частково домоглися мети: уряд президента Емманюеля Макрона, всупереч попереднім обіцянкам голови держави, відступив і вирішив відкласти плановані підвищення цін на пальне. Але ці плани не скасовані, і «жовті жилети» вирішили не припиняти протестів, натомість вони посилили свої вимоги і тепер закликають до ширшого скорочення податків і збільшення зарплат.

У демонстрації в Парижі минулої суботи брали участь, за даними влади, 75 тисяч людей; тоді протести у французькій столиці перейшли у сутички. Постраждали понад 130 людей, близько 400 – були затримані. Чотири людини загинули під час сутичок. Групи осіб у масках трощили вітрини, також серйозно постраждала Тріумфальна арка. Мерія Парижа оцінила збиток в 3-4 мільйони євро.