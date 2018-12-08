Трамп у відповідь на протести у Франції закликав відмовитися від Паризької угоди з клімату

Президент США Дональд Трамп, коментуючи сутички, в які 8 грудня переросли протести у Франції, заявив, що, можливо, настав час відмовитися від Паризької угоди з питань клімату.

«Дуже сумні день і вечір у Парижі. Можливо, настав час покінчити з безглуздою і вкрай дорогою Паризькою угодою і повернути гроші назад народові – у формі нижчих податків. У цьому питанні США – на крок попереду, і є єдиною країною, в якій обсяг викиду парникових газів в минулому році скоротився», – написав Трамп у Twitter 8 грудня.

В адміністрації Трампа минулого року оголосили про вихід із Паризької кліматичної угоди. Президент США заявляв, що ця угода є невигідною для економіки його країни.

Протести так званих «жовтих жилетів» у Франції тривають вже третій тиждень. Вони почалися з вимоги до влади відмовитися від збільшення податків на автомобільне пальне. Уряд Франції планував запровадити податок в рамках боротьби із забрудненням довкілля.

Учасники протестів частково домоглися мети: уряд президента Емманюеля Макрона, всупереч попереднім обіцянкам голови держави, відступив і вирішив відкласти плановані підвищення цін на пальне. Але ці плани не скасовані, і «жовті жилети» вирішили не припиняти протестів, натомість вони посилили свої вимоги і тепер закликають до ширшого скорочення податків і збільшення зарплат.

Внаслідок сутичок, що спалахнули під час протестів 8 грудня, у Франції були поранені 135 людей, зокрема 17 поліцейських.