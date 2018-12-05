СБУ повідомила про результати обшуків в УПЦ (МП)

Служба безпеки України повідомила 5 грудня, що під час обшуків у приміщеннях УПЦ (Московського патріархату) та приватних будівлях, які належать представникам цієї конфесії, «виявили ознаки функціонування організованої мережі розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу».

«Серед іншого протягом двох діб вилучено 75 примірників брошури «Українська православна церква: Відносини із державою. Ставлення до АТО та церковного розколу. Питання і відповіді», що вже потрапляла в поле зору СБУ, і на яку вже є відповідний висновок експерта», – вказано в повідомленні.

«Згідно з висновком експертизи Українського науково-дослідного інституту технічної та судової експертиз, це видання «містить пропаганду релігійної нетерпимості…ображає почуття громадян… у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, розпалює релігійну міжконфесійну ворожнечу та ненависть», – додають у спецслужбі.

Іншим вилученим матеріалам кваліфіковані експерти також дадуть оцінку, інформує СБУ.

Служба безпеки України 3 грудня підтвердила, що її співробітники проводили слідчі дії в двох єпархіях Української православної церкви (Московського патріархату) в Житомирській області.

30 листопада обшуки відбулися і в настоятеля Свято-Успенської Києво-Печерської лаври – нині там діє монастир УПЦ (МП) – митрополита Павла Лебедя. Обшуки провели за місцем проживання і розміщення майнового комплексу, який належить митрополитові, в межах кримінального провадження, відкритого за статтею Кримінального кодексу про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Українська православна церква, що перебуває в єдності з Московським патріархатом, і її діячі останнім часом виступають із численними критичними заявами й попередженнями про всілякі майбутні міжцерковні й суспільні негаразди у зв’язку з очікуваним цього місяця створенням єдиної української помісної православної церкви, яка отримає від Вселенського патріарха томос (церковну грамоту) про автокефалію і перетворення на 15-ту незалежну від інших канонічну помісну православну церкву. Керівництво УПЦ (МП) заявляє, що ні в якому разі не піде на об’єднання й церковну незалежність і залишиться підпорядковане Російській православній церкві.

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