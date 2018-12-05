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05 Грудень 2018, Київ 12:01
Новини | Політика

Порошенко оголосив дату об’єднавчого собору УПЦ

Президент України Петро Порошенко

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Об’єднавчий собор Української православної церкви відбудеться 15 грудня, заявив президент України Петро Порошенко, виступаючи на Форумі місцевого самоврядування у Києві 5 грудня.

«Хочу розпочати свій виступ з оголошення важливої новини, яка нібито далека від теми місцевого самоврядування, але є важливою для всієї країни. І – довгоочікуваною. Радий оприлюднити дату об’єднавчого Собору, який має проголосити створення автокефальної помісної православної церкви в Україні. Цей Собор затвердить її статут, нашої нової церкви. Цей Собор обере Предстоятеля. Отже, собор відбудеться 15 грудня 2018 року в Святій Софії, яка протягом століть була центром українського релігійного життя», – сказав Петро Порошенко.

Президент України Петро Порошенко раніше цього тижня заявив, що після об’єднавчого собору, на якому буде створена єдина українська помісна православна церква і обраний її предстоятель, він сам поїде разом із цим предстоятелем до Вселенського патріархату на церемонію отримання томосу про автокефалію цієї церкви.

29 листопада синод Вселенського патріархату, який є материнською церквою щодо всіх православних церков світу і підтвердив, зокрема, що саме він, а не Московський патріархат, є материнською церквою і для православних України, повідомив, що розробив проект установчого статуту української церкви в контексті раніше ухваленого рішення надати їй автокефалію і в очікуванні на проголошення томосу про це. Згадане рішення про автокефалію синод остаточно підтвердив на своєму попередньому засіданні 11 жовтня.

Після засідання 29 листопада Петро Порошенко заявляв, що на ньому вже й схвалено текст томосу, а дату проведення об’єднавчого собору українських православних церков незабаром оголосить Вселенський патріарх Варфоломій – хоча сам Вселенський патріархат заяв про це не робив.

Очікуване створення єдиної української помісної православної церкви і отримання нею від Вселенського патріарха томос (церковну грамоту) про автокефалію означатиме перетворення її на 15-у незалежну від інших канонічну помісну православну церкву. Як очікують, в об’єднавчому соборі візьмуть участь донедавна неканонічні, але повернуті Вселенським патріархатом у канонічне церковне спілкування разом із їхніми вірянами ієрархи Української православної церкви – Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви, а також якась частина представників Української православної церкви (Московського патріархату). Але дата проведення цього собору вже тривалий час постійно відкладається – як вважають, через розбіжності між УПЦ КП і УАПЦ.

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