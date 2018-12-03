Президент пообіцяв поїхати за томосом разом із майбутнім предстоятелем об’єднаної церкви

Президент України Петро Порошенко заявив, що після об’єднавчого собору, на якому буде створена єдина українська помісна православна церква і обраний її предстоятель, він сам поїде разом із цим предстоятелем до Вселенського патріархату на церемонію отримання томосу про автокефалію цієї церкви.

«Предстоятель разом із президентом поїдуть на Фанар (район Стамбула, де розташована резиденція Вселенського патріархату – ред.), буде урочиста служба Божа, і на цій службі будуть служити два предстоятелі – патріарх Варфоломій (Вселенський патріарх – ред.) і новообраний предстоятель української православної церкви», – сказав Порошенко 3 грудня у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

За словами президента, велика ймовірність того, що об’єднавчий собор відбудеться вже у грудні, і цього ж місяця буде завершене отримання автокефалії. Він також сказав, що молиться за те, щоб учасникам собору Господь дарував мудрість, розум і єдність, щоб вони обрали предстоятеля «без втручання президента».

«Чи є отримання томосу ударом по (президентові Росії Володимирові) Путіну? Очевидно, що так. Це є духовний удар. Він пішов на нас в атаку, а церква, якою він дуже пишався, – українці не бачать можливості в неї ходити. Усе, що він робив, – дарма. Він намагатиметься нас зупинити. Як у 2014-му. Йому був потрібен Донбас і Крим? Ні, йому була потрібна вся Україна. Російська імперія без України не існує. Тільки українці з цим не погодились», – наголосив Порошенко.

29 листопада синод Вселенського патріархату, який є материнською церквою щодо всіх православних церков світу і підтвердив, зокрема, що саме він, а не Московський патріархат, є материнською церквою і для православних України, повідомив, що розробив проект установчого статуту української церкви в контексті раніше ухваленого рішення надати їй автокефалію і в очікуванні на проголошення томосу про це. Згадане рішення про автокефалію синод остаточно підтвердив на своєму попередньому засіданні 11 жовтня.

Після засідання 29 листопада Петро Порошенко заявляв, що на ньому вже й схвалено текст томосу, а дату проведення об’єднавчого собору українських православних церков незабаром оголосить Вселенський патріарх Варфоломій – хоча сам Вселенський патріархат заяв про це не робив.

Очікуване створення єдиної української помісної православної церкви і отримання нею від Вселенського патріарха томос (церковну грамоту) про автокефалію означатиме перетворення її на 15-у незалежну від інших канонічну помісну православну церкву. Як очікують, в об’єднавчому соборі візьмуть участь донедавна неканонічні, але повернуті Вселенським патріархатом у канонічне церковне спілкування разом із їхніми вірянами ієрархи Української православної церкви – Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви, а також якась частина представників Української православної церкви (Московського патріархату). Але дата проведення цього собору вже тривалий час постійно відкладається – як вважають, через розбіжності між УПЦ КП і УАПЦ.

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