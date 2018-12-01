Порошенко у відеозверненні: «Томос – це ще один Акт проголошення незалежності України»

Президент України Петро Порошенко заявив, що томос про автокефалію – ще один акт про проголошення незалежності України, але українська православна автокефальна церква не буде державною, а віряни самі обиратимуть, в яку церкву ходити.

«Томос про автокефалію – це ще один Акт проголошення незалежності України. І саме тому й говорю про нього в річницю референдуму про незалежність. Ще раз заявляю: автокефальна православна церква України не буде державною. Держава гарантує конституційне право свободи віросповідань, зокрема і тим, хто захоче залишитися в єдності з Російською церквою. Але «пальці віялом» Московський патріархат тут розставляти більше не буде. Рівно як і клеймити, хто у нас канонічний, а хто – безблагодатний», – сказав Петро Порошенко у відеозверненні з нагоди річниці всеукраїнського референдуму про незалежність України.

«Віруючі самі обиратимуть, до якої церкви їм ходити», – додав президент.

Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року – загальнонаціональний референдум щодо проголошення незалежності України. Було винесено одне запитання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?». Текст Акту, ухвалений Верховною Радою 24 серпня 1991 року, було наведено у виборчому бюлетені. Громадяни України висловились на підтримку незалежності. У референдумі взяли участь 31 891 742 особи – 84,18 % населення України. Із них 28 804 071 особа (90,32 %) проголосувала «За».

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Ієрархи УПЦ (МП) бояться компромату від спецслужб Росії

Об’єднавчий собор Української православної церкви відбудеться в грудні – Вселенський патріархат

Агент «Юрек», покаяння і томос для України

5 ознак втручання Росії у надання томосу для України очима українських науковців

Ми вимагаємо, щоб РПЦ не ховалася в Україні під назвою «українська» – Філарет