Мін’юст скасував право організації УПЦ (МП) на користування Почаївською лаврою  

Перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова заявила, що комісія Мін’юсту скасувала рішення про державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври за релігійною організацією Почаївська Свято-Успенська Лавра.

Цю організацію очолює митрополит УПЦ (МП) Володимир (Мороз), теперішній настоятель Почаївської Лаври.

Згідно повідомлення міністерства, таким чином комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації задовольнила скаргу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

«Комісія Мін’юсту на своєму засіданні задовольнила скаргу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, який просив скасувати рішення про державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври за релігійною організацією Почаївська Свято-Успенська Лавра. Відповідний наказ Мін’юсту було підписано сьогодні», - сказала Сукманова.

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Члени комісії, як стверджує чиновниця, дійшли висновку, що реєстратор здійснив державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври (Успенського собору, Троїцького собору, монастирських келій, архієрейського будинку, дзвіниці, надбрамного корпусу) з порушеннями вимог чинного законодавства.

«Саме тому це рішення про державну реєстрацію було скасоване, а державному реєстратору, який його здійснив, блоковано доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно», - зазначила перший заступник міністра.

16 листопада Міністерство культури України заявило, що оскаржує дії державного реєстратора, який здійснив реєстрацію права користування нерухомим майном Почаївської лаври.

27 вересня цього року реєстратор комунального підприємства «Струсівське» (Струсівської сільської ради Тернопільської області) Андрій Яремко в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно записав на УПЦ (МП) до 1 січня 2052 року шість споруд заповідника – Успенський і Троїцький собор, монастирські келії, архієрейські будинки, дзвіницю, надбрамний корпус, – які є пам’ятками архітектури національного значення. А згідно з Єдиним реєстром об’єктів державної власності, комплекс споруд лаври є державною власністю в управлінні Міністерства культури.

Після цього слідчим Головного управління Національної поліції у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неправомірних дій державного реєстратора, який здійснив державну реєстрацію права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври (це – собори, монастирські келії, дзвіниця та архієрейський будинок загальною площею понад 7 тисяч квадратних метрів) за УПЦ (Московського патріархату).

Ухвали Тернопільського міського районного суду від 13 листопада у цій справі можна прочитати тут і тут.

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Почаїв – місто з населенням близько 8 тисяч людей у Кременецькому районі Тернопільської області. Воно відоме насамперед через комплекс будівель Почаївської лаври, об’єкт паломництва прочан із багатьох регіонів України.