Триває розслідування поліції щодо Почаївської лаври і «не Божих справ» (огляд преси)

Ситуація навколо Почаївської лаври залишається напруженою, констатує газета «Україна молода». Видання пише, що слідчим Головного управління Національної поліції у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неправомірних дій державного реєстратора, який, зловживаючи своїми повноваженнями, здійснив державну реєстрацію права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври (це – собори, монастирські келії, дзвіниця та архієрейський будинок загальною площею понад 7 тисяч квадратних метрів) за УПЦ (Московського патріархату). А кілька днів тому представники правих політичних сил Тернопільщини заявили на прес-конференції про спроби підкупу депутатів Почаївської міськ­ради задля вирішення земельного питання на користь лаври. Вони наголосили, що «мають твердий намір і стійку позицію захистити території лаври від загарбання проросійськими монахами». Докладніше про це йдеться в матеріалі «Не Божі справи».​

«Газета по-українськи» коментує мітинги власників автомобілів з іноземною реєстрацією. Не зважаючи на ухвалення компромісного законопроекту, «євробляхери» хочуть ще лояльніший закон для легалізації своїх автомобілів. Побачили, що шантаж працює. Видання пише, що історія може тривати, доки Верховна Рада не погодиться на нульовий акциз. Якщо парламент поступиться – в майбутньому подібним шляхом можуть піти бурштинокопачі чи контрабандисти, наголошують експерти газети. Вони вважають, що теперішні акції не мають нічого спільного з економічними вимогами щодо здешевлення розмитнення. За автомобілістами стоять непублічні люди, які будуть кандидатами в президенти. Рух «євробляхерів» охоплює майже три мільйони українців. Це 10-15 відсотків голосів виборців. Цієї кількості достатньо, щоб презентувати суспільно-політичний рух або партію. Видання наголошує, що мітингувальники – хороший ґрунт для використання у своїх цілях ворожими спецслужбами для провокацій, нагнітання суспільних протистоянь і політичної нестабільності.

Громадянське суспільство знизу штовхає Україну до змін. Вони неможливі без виборчої реформи. Якщо не ухвалити її, наступний парламент буде ще гіршим, стверджує експерт «Газети по-українськи» політик Олег Рибачук. Ця реформа була одним із трьох головних завдань на цей рік. Також необхідна реформа Служби безпеки України. Політик наголошує, що успіх держави багато важить, адже він фактично дасть можливість змінювати Росію. Однак, на думку експерта, Київ до повноцінного входження в Євросоюз ще не готовий. Україна інвестиційно приваблива. Стійка до криз. Має великий потенціал розвитку. Але в країні бракує справжньої політики. Українські партії не представляють конкретні групи виборців. Вони не говорять від імені суспільства.

Відсутність громадянської позиції, максимальна нейтральність, просування ідей деескалації, демобілізація суспільства – всім цим критеріям мають відповідати журналістські матеріали, згідно з правилами, які активно насаджуються в українському медіа-середовищі. В реальності, ці вимоги є не лише неадекватними українським реаліям, а й небезпечними, наголошує дописувач газети «День». Він вважає, що об’єктивність та неупередженість не є проблемою, коли ти можеш дивитися на все «згори» і можеш не відчувати своєї причетності до жодної зі сторін конфлікту. Але чи можна бути повністю відстороненим від війни, яку веде саме твій народ, війни, яка відбувається в країні, громадянином якої ти є? І це не риторичне питання, зазначає автор. Саме цього вимагають від українських мас-медіа міжнародні журналістські стандарти, в основі яких безпристрасність автора матеріалу, баланс думок сторін. Журналістам необхідно повністю абстрагуватися, а ще краще, відмовитися від свого громадянства й у такий спосіб позбутися громадянських обов’язків, зазначає автор статті, що має назву «Відповіді, які не чують».