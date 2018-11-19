Почаївські депутати заявляють про спробу підкупу монахами Почаївської лаври

Тернопіль – 19 листопада група депутатів Почаївської міської та Тернопільської обласної рад від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» оприлюднила під час брифінгу в Тернополі відеоматеріал, який, на її думку, свідчить про те, що монахи Почаївської лаври Української православної церкви (Московського патріархату) пропонували гроші одному з депутатів Почаївської міськради за позитивне рішення щодо земельних ділянок. Обранці звернулись із запитом у правоохоронні органи і СБУ з проханням перевірити факти з відео і з’ясувати прізвище депутата. У самій лаврі ці заяви на цей час іще не коментували.

Прес-конференцію депутати від ВО «Свобода», а також представники «Національного корпусу» і «Правого сектору», розпочали з трансляції запису, під час якого хтось російською мовою пропонує іншій людині 500 євро за вирішення питання на сесії Почаївської міськради про виділення у власність лаври трьох земельних ділянок площею 2,5 гектари. За словами учасників брифінгу, запис автентичний.

Мова йшла про конкретну суму, що є зафіксовано на відео, 500 євро

«До депутата подзвонили з проханням зустрітись і обговорити певні питання. Ввечері людина прийшла на зустріч, відповідно і монах Никодим, який підтвердив, що він телефонував, і вони перейшли до обговорення суті питання, яке планують вирішити на сесії Почаївської міськради 20 листопада. Мова йшла про конкретну суму, що є зафіксовано на відео, 500 євро. Після суми прозвучало ще слово, «наприклад», тобто це була стартова сума, я так зрозумів, мінімальна ціна для «правильного голосування» одного депутата, – заявив депутат Почаївської міськради від ВО «Свобода» Тарас Паляниця.

Представники Почаївської лаври УПЦ (МП) на момент підготовки матеріалу Радіо Свобода ще не відреагували на заяву депутатів і оприлюднений ними матеріал.

Ще у 2015 році Почаївська лавра звернулась до міської ради з проханням передати їй у власність три земельні ділянки площею 2,5 гектари, зокрема біля будівлі семінарії і лаври. Депутати попереднього скликання відмовили у проханні і відклали розгляд питання на час бойових дій на Донбасі. До нинішнього депутатського складу представники лаври звертались тричі з цим проханням. Але обранці відмовляли у розгляді питання. Відповідно, Почаївська лавра звернулась із позовом до Тернопільського адміністративного окружного суду з клопотанням зобов’язати Почаївську міськраду надати їй у постійне користування три ділянки. Суд відмовив у задоволенні позову, і лавра оскаржила рішення у Львівському апеляційному адміністративному суді, який 27 вересня цього року задовольнив позов частково: скасував усі попередні рішення Почаївської міської ради і зобов’язав міськраду знову розглянути рішення про передачу у постійне користування лаврі трьох ділянок.

Міський голова запевняє: землю не нададуть

У порядку денному Почаївської міської ради 20 листопада немає запланованого питання про передачу трьох земельних ділянок лаврі УПЦ (МП). Про це зазначили депутати-учасники брифінгу, а також сказав у коментарі Радіо Свобода міський голова Почаєва Василь Бойко. Також мер наголошує, що неможливо це питання поставити на розгляд із депутатського голосу. Під час розмови з Радіо Свобода міський голова нічого не знав про оприлюднений на брифінгу відеоматеріал.

До завершення бойових дій на Донбасі ми це питання не розглядатимемо, таким було рішення міськради

«20 листопада не лише у порядку денному немає цього питання, не буде його і з голосу, бо не підготовлено документації. Я чітко відстоюю державні інтереси щодо лаври. До завершення бойових дій на Донбасі ми це питання не розглядатимемо, таким було рішення міськради. Суд ухвалив рішення, щоб ми ще раз питання про земельні ділянки розглянули на сесії, але він не постановив, щоб ми це зареєстрували. Це рішення – це справа суду», – говорить міський голова Почаєва Василь Бойко.

На сьогодні слідче управління Національної поліції в Тернопільській області розслідує кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення за фактом «зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки». Процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою області.

Адже 27 вересня цього року реєстратор комунального підприємства «Струсівське» (Струсівської сільської ради Тернопільської області) Андрій Яремко в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно записав на УПЦ (МП) до 1 січня 2052 року шість споруд заповідника – Успенський і Троїцький собор, монастирські келії, архієрейські будинки, дзвіницю, надбрамний корпус, – які є пам’ятками архітектури національного значення. А згідно з Єдиним реєстром об’єктів державної власності, комплекс споруд лаври є державною власністю в управлінні Міністерства культури.

За інформацією прокуратури Тернопільської області, відомості щодо наявності договору про передачу споруд лаври у користування чи оренду – це питання дослідження під час досудового розслідування.

Тернопільські депутати відстоюватимуть українську лавру

Архітектурний комплекс Почаївської лаври у 2003 році передав у безкоштовне користування УПЦ (МП) до 2052 року уряд, очолюваний тоді Віктором Януковичем. Тоді ж урядовою постановою було виключено зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруди Почаївської лаври.

Ми намагаємось скасувати всі рішення, які лобіює лавра

«Почаївська лавра, тобто московські попи, пішли простим шляхом: хочуть біля лаври щось будувати. Тому вони і просять землю, щоб потім, маючи свої споруди у приватній власності, диктувати свої умови і, відповідно, вони будуть мати більше підстав затвердити свою присутність у Почаєві. Тому ми намагаємось скасувати всі рішення, які лобіює лавра. З 2009 року Тернопільська облрада на кожному засіданні ініціює звернення до Кабміну з вимогою розірвати ганебну оренду з УПЦ (МП), яку надав Янукович до 2052 року московській церкві. На жаль, це питання відкладається, а вони ще й хочуть мати свою землю на території заповідника, щоб там набудувати. Ми цього не допустимо», – заявив депутат Тернопільської облради Олександр Башта.

На останній сесій Тернопільська облрада звернулась до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням забезпечити цілодобову охорону Почаївської Свято-Успенської лаври через нагнітання ситуації довкола святині.

Почаївська лавра з 1713-го до 1832 року була власністю монахів-василіан Греко-католицької церкви, які на горі збудували головний Свято-Успенський храм лаври за фінансування графа Миколи Потоцького. Російський імператор Микола І забрав Почаївську лавру в Греко-католицької церкви і віддав її Російській православній церкві. Роки української історії лаври Російська православна церква замовчує.

На сьогодні Почаївську лавру охороняє приватна охорона, яку найняли представники Московського патріархату. Немає інформаційної таблички при вході, що лавра має статус державного заповідника. А саму Почаївську лавру активісти називають форпостом «русского мира» в регіоні.

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