Що означає угода України зі Вселенським патріархатом?

Президент України Петро Порошенко і патріарх Вселенської церкви Варфоломій 3 листопада у Стамбулі уклали угоду про Співробітництво та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом. Це «рамковий документ», який має сприяти процесу створення української помісної автокефальної церкви. Текст угоди ще не опублікований, але під час брифінгу в Адміністрації президента директор Національного інституту стратегічних досліджень при президенті України Ростислав Павленко детально розповів, що означає ця угода.

Президент України Петро Порошенко 3-4 листопада перебував з візитом у Туреччині.

Там була підписана угода про Співробітництво та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.

«Від імені українського народу дуже дякую Його Всесвятості і Синоду за дуже важливе і мудре рішення. Угода, яку ми підписали сьогодні, завершує процес, щоб надання томосу відбулося за всіма канонами православної церкви», – зазначив президент.

​Що означає угода

За словами Ростислава Павленка, угода, яку підписали президент України Петро Порошенко і патріарх Вселенської церкви Варфоломій свідчить про створення незалежної української церкви.

«Угоду про Співробітництво та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом можна назвати угодою про підтримку створення єдиної помісної православної церкви в Україні, де ідеться прямо про те, що створюється незалежна українська православна церква. Їй надається Томос, тобто грамота про незалежність, Вселенським патріархом після того, як охочі українські єпископи зберуться на Собор і оберуть свого предстоятеля», – сказав радник президента.

Павленко наголошує, що угода спростовує усі міфи, які існували напередодні про нову церкву як форму підпорядкування Вселенській єпархії.

«Тепер є чітка фіксація того, що йдеться про незалежну автокефальну церкву, яка отримає своє місце у порядку згадування православних церков, як незалежна церква. Деталі обговорюються в ході підготовки до Собору українських єпископів, тому всі питання щодо процедури, обрання предстоятеля– це внутрішньоцерковні стосунки», каже Павленко.

Що зміниться після підписання угоди

Вселенський патріархат сприятиме зв’язкам української незалежної церкви із Вселенським православ’ям.

Для цього створюють місію Вселенського патріархату – Ставропігійне представництво, яке діятиме в Києві, в Андріївській церкві.

«Це буде певне посольство Вселенської патріархії, яке допомагатиме в тому, щоби все відбувалося відповідно до православних канонів і щоб діяльність нової церкви мала підтримку та визнання з боку інших помісних церков», – сказав Павленко.

Функціями Ставропігійського представництва буде підтримання двосторонніх контактів із незалежною українською церквою.

«Нова церква буде також налагоджувати свої контакти з усіма церквами. Після обрання предстоятеля він звернеться до інших православних церков щодо визнання. Але тут взаємодія і підтримка матері-церкви так само буде важливою», – каже Павленко.

Представництва різного рівня Вселенського патріархату існують в багатьох країнах, де є незалежні православні церкви.

Радник президента також додав, що реконструкцію Андріївської церкви в Києві, можуть прискорити.

«Я так розумію, що в разі необхідності, в розумних межах, це буде прискорено. Головне, що ухвалено відповідний закон в Україні, про передання в користування, не у власність, а в користування, цієї церкви Вселенському патріархату», – зазначив Павленко.

​Чи не суперечить угода чинному українському законодавству?

Ростислав Павленко наголосив, що держава, в рамках законодавства, сприяє процесу створення незалежної церкви.

Водночас, радник президента посилається на закон України «Про свободу совісті та релігійні організації».

Перш за все, закон наголошує, що церква в Україні відокремлена від держави.

Але у статті 5 йдеться про те, що «держава захищає права і законні інтереси релігійних організацій; сприяє встановленню відносин взаємної релігійної і світоглядної терпимості й поваги між громадянами, які сповідують релігію або не сповідують її, між віруючими різних віросповідань та їх релігійними організаціями; бере до відома і поважає традиції та внутрішні настанови релігійних організацій, якщо вони не суперечать чинному законодавству».

Директор Національного інституту стратегічних досліджень при президенті України пояснює, що держава доступними їй методами сприяє становленню незалежної церкви, у той же час Вселенський патріархат робить це всіма можливими канонічними способами.

Коли ж з’явиться незалежна церква?

Ростислав Павленко каже, що це станеться після того, як відбудеться об’єднавчий собор, який має зібрати українських єпископів.

Дати цієї події не називають, але, за словами представника держави, йдеться про тижні або місяці.

«Попередні півроку всі сторони старанно уникали дат, але все відбувалося якнайшвидше. Йдеться про місяці, тижні, але дат зараз не називаємо. Залежить, настільки швидко українські єпископи дійдуть згоди, як відбудеться цей собор», – каже Ростислав Павленко.

Він також наголосив, що інформація про несприйняття факту створення незалежної української церкви з боку інших помісних церков – неправдива.

«Ми бачимо, що більшість помісних церков зайняли позицію нейтрально-позитивного вичікування. Угода передбачає, що Вселенська патріархія сприяє тому, що українська церква буде визнана іншими православними церквами», – каже Павленко.

11 жовтня синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив , що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві.

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