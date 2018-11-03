Автокефалія для України: представник РПЦ образив архієпископа Йова

(Рубрика «Точка зору»)

Прес-секретар патріарха РПЦ Кирила Олександр Волков образив архієпископа Телміського Йова після того, як високопоставлений представник Константинопольського патріархату нагадав про канонічні правила православ’я і про можливості Вселенського патріарха. Образа, та ще й з вуст високопоставленого російського церковного чиновника – яскрава ілюстрація відсутності доказів.

Приблизно так поводили себе російські дипломати в період окупації Криму і частини Донбасу. Коли на засіданнях Ради безпеки ООН і на інших міжнародних зустрічах їм говорили правду – про присутність російських військ, неправомірність ухвалених рішень, порушення міжнародного права, російські дипломати просто ображали співрозмовників. Саме тому голова російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров, який ще недавно сприймався в дипломатичному середовищі як професіонал, тепер згадується часто у зв’язку з лайками і нецензурними образами на адресу колег або журналістів.

Образа матері-церкви​

В Олександра Волкова, прес-секретаря патріарха Кирила, тепер та ж сама доля. Не дуже складно натякнути на «душевне захворювання» єпископа. Набагато важче підібрати правильні слова, щоб спростувати прописні істини, про які нагадав російським священикам архієпископ Йов. Немає нічого образливого у простій констатації факту, що після відновлення канонічної території Константинополя у Київській митрополії тут немає – і не може бути – ніякого Московського патріархату і ніякої церкви під омофором російського патріарха. Немає нічого образливого в простій констатації факту, що автокефалія Московської церкви була дарована Константинополем – і то під силовим тиском царя Бориса Годунова на Вселенського патріарха Єремії II, бранця московського трону. Немає нічого образливого у нагадуванні факту про зобов’язання нової автокефальної церкви перед матір’ю-церквою. Тому що те, що говорить митрополит Йов – це звичайна правда, нагадування про канони православного світу.

А те, що говорить прес-секретар Волков, те, що дозволяють собі ієрархи РПЦ стосовно Вселенського престолу – це образа матері-церкви. І пряме, демонстративне порушення заповіді про повагу до батьків.

Та й без всяких заповідей: не можна ображати власну матір. Це – остання справа.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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