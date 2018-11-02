Усі православні архієреї в Україні є архієреями Вселенського престолу – архієпископ Йов

Вселенський патріархат вважає, що всі православні архієреї в Україні є архієреями Вселенського престолу. Про це в інтерв’ю «Бі-Бі-Сі» заявив доктор богослов’я, єпископ Константинопольського патріархату, архієпископ Телміський Йов (Геча).

«Усі архієреї в Україні де-факто, згідно з рішенням цього синоду (синод Вселенського патріархату 11 жовтня – ред.), є архієреями Вселенського престолу, і тепер вони повинні чекати директиви Вселенського патріархату щодо свого подальшого функціонування та існування в перспективі надання автокефалії Православній церкві в Україні», – вказав богослов, який є професором Інституту вищих досліджень в галузі православного богослов’я при Православному центрі Вселенського патріархату в Шамбезі (Швейцарія) і Паризького католицького університету (Франція).

Він також наголосив, що «скасуванням акту 1686 року скасована адміністрація Московською церквою Київської митрополії і всіх єпархій в Україні». «З канонічної точки зору це означає, що сьогодні в Україні УПЦ МП більше не існує», – твердить архієпископ Телміський Йов.

11 жовтня синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві.

Синод також постановив відновити канонічний єпископський сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а також підпорядкованого їм священства, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Далі, як пояснив раніше патріарх Філарет, представники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і, як очікують, частина з УПЦ (МП), повинні скликати собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Проти рішення синоду Константинопольського патріархату виступила Росія.

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