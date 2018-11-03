Порошенко і Варфоломій підписали угоду про співпрацю між Україною та Вселенським патріархатом

Президент України Петро Порошенко і патріарх Вселенської церкви Варфоломій 3 листопада у Стамбулі уклали угоду про Співробітництво та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.

«Від імені українського народу дуже дякую Його Всесвятості і Синоду за дуже важливе і мудре рішення. Угода, яку ми підписали сьогодні, завершує процес, щоб надання Томосу відбулося за всіма канонами православної церкви», – зазначив президент.

Президент України Петро Порошенко 3-4 листопада перебуває з візитом у Туреччині.

11 жовтня синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві.

Синод також постановив відновити канонічний єпископський сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а також підпорядкованого їм священства, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

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Далі, як пояснив раніше патріарх Філарет, представники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і, як очікують, частина з УПЦ (МП), повинні скликати собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Проти рішення синоду Константинопольського патріархату виступила Росія.

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