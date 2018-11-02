УПЦ КП проситиме парламент ухвалити закон про зміну назви УПЦ (МП) – Філарет

Київський патріархат звернеться до Верховної Ради з проханням ухвалити закон про єдину православну церкву в Україні, а також про зміну назви Української православної церкви (Московського патріархату) на «Російську православну церкву» в Україні. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив предстоятель УПЦ КП Філарет.

«Чого ми будемо вимагати? Це щоб в Україні була одна українська православна церква і щоб РПЦ не ховалася під назвою «українська», будучи по суті російською. І тому ми будемо просити Верховну Раду, щоб вона прийняла закон про те, що в Україні одна українська православна церква, а друга православна церква повинна називатися російською церквою. Тим більше, богослужіння звершують церковнослов’янською мовою, проповідь – російською мовою, захищають інтереси на сході російські», – зазначив предстоятель УПЦ КП.

Він також наголосив, що об’єднана українська церква називатиметься «Українська православна церква».

«Назва буде «Українська православна церква». Друга назва буде «Київський патріархат», – сказав Філарет.

11 жовтня синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві.

Синод також постановив відновити канонічний єпископський сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а також підпорядкованого їм священства, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Далі, як пояснив раніше патріарх Філарет, представники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і, як очікують, частина з УПЦ (МП), повинні скликати собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Проти рішення синоду Константинопольського патріархату виступила Росія.

Повністю інтерв’ю з предстоятелем УПЦ КП Філаретом дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» в суботу, 3 листопада.

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