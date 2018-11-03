Ми вимагаємо, щоб РПЦ не ховалася в Україні під назвою «українська» – Філарет

Церковного рейдерства хоче в Україні не Київський патріархат, а Росія. Про це заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода предстоятель УПЦ КП Філарет, відкидаючи звинувачення представників Московського патріархату. За словами Філарета, Росія вже «захищала» в Україні російськомовних, а зараз хоче створити умови для «захисту» православних. Захоплення храмів не буде, запевнив предстоятель УПЦ КП. Хто не бажає приєднуватися до незалежної церкви, залишиться у «Російській православній церкві в Україні» та не зазнає гонінь. Філарет також розповів про зняття анафеми Вселенським патріархатом, про попередні невдалі спроби домовитися з УАПЦ стосовно об’єднання і про те, що після Революції гідності до УПЦ КП перейшли близько 150 парафій УПЦ (МП).

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Олександр Лащенко: Ваша святосте, як вважаєте, Об'єднавчий собор Української православної церкви – скільки може бути кандидатів у патріархи на ньому? Чи важко зараз сказати?

– Зараз важко сказати, хто буде, а хто не буде кандидатом на предстоятельство цієї української православної церкви. І після обрання предстоятеля буде прийнятий статут цієї Української православної церкви.

– Назва?

– Назва буде «Українська православна церква». Друга назва буде «Київський патріархат».

– Це два варіанти?

– Це буде, як, наприклад, «Російська православна церква», а друга назва – «Московський патріархат». Так і наша церква – «Українська православна церква», а друга назва – «Київський патріархат».

Але Вселенський патріарх хоче, щоб спочатку наша церква називалася митрополією, а вже потім, через деякий час – патріархатом. А ми для внутрішнього вживання хочемо, щоб наша церква називалася патріархатом з самого початку, так, як вона зараз називається, а для зовнішнього вживання так, як хоче Вселенський патріарх.

Назва буде «Українська православна церква». Друга назва буде «Київський патріархат»

​– Митрополія. Коли ж відбудеться собор, українське православ’я отримає томос, а УПЦ (МП)… По-перше, назва її може бути збережена, на ваш погляд чи ні?

– Після отримання томосу в Україні буде одна українська православна церква. Це значить, що УПЦ (МП) не буде мати права називатися «Українською православною церквою», а буде називатися «Російською православною церквою в Україні».

Віруючі будуть мати право вибору. Якщо якась парафія захоче перейти з Московського патріархату в Українську православну церкву, то потрібно, щоб дві третини парафії проголосували за перехід в Українську православну церкву.

– Це стосується, наприклад, і Почаївської лаври, і Києво-Печерської лаври? Двох третин достатньо певних парафіян, так?

– Я думаю, що це стосується і монастирів у тому числі, і лавр. Але буде дотримуватися свобода.

– Добровільність?

– Добровільність.

– Я чому запитую… Ви знаєте, Павло перебував у Росії, намісник Києво-Печерської лаври. Відомі його судження, які він дозволив собі у Росії щодо приналежності тієї ж Києво-Печерської лаври. Тому я ставлю це питання щодо власності, кому належить в Україні все це?

– Усім відомо, що Києво-Печерська лавра є українською святинею, знаходиться у власності держави. Можна говорити що-завгодно, але закони говорять зовсім інше.

– Готуючись до цього інтерв’ю з вами, ми для балансу думок поцікавилися думкою одного з офіційних представників УПЦ (МП) – Миколи Данилевича.

Микола Данилевич: Філарет діє рейдерським способом. Що таке рейдерство? Це - захоплення майна, зміна назви і зміна керівництва. Ми бачимо, що саме з їхніх вуст лунають заяви про те, що потрібно все-таки прийняти закон №5309, який зараз знаходиться як законопроект у Верховній Раді, щоб змінити назву УПЦ. Розумієте, рейдерськими способами не можна діяти. Вірніше, ними можна діяти, але вони не будуть довготривалими.

– Ваша святосте, що скажете у відповідь?

– Ніякого рейдерства не буде. Цього хоче Москва. І таким чином створити підстави для втручання у внутрішні справи України. Так само, згадаймо, як почалася війна на сході. «Захищали» російськомовне населення. А зараз хочуть створити умови для «захисту» православних. А ми, знаючи це, не хочемо дати приводу для втручання у наші внутрішні справи. І тому ніякого насильного захоплення храмів не буде, а буде свобідний перехід тих, хто бажає. А хто не бажає, будуть залишатися у Російській православній церкві.

Чого ми будемо вимагати? Це щоб в Україні була одна українська православна церква, і щоб РПЦ не ховалася під назвою «українська», будучи по суті російською. І тому ми будемо просити Верховну Раду, щоб вона прийняла закон про те, що в Україні одна українська православна церква, а друга православна церква повинна називатися російською церквою. Тим більше, богослужіння завершують церковнослов’янською мовою, проповідь – російською мовою, захищають інтереси на сході російські.

Ми будемо просити Верховну Раду, щоб вона прийняла закон про те, що в Україні одна українська православна церква, а друга православна церква повинна називатися російською церквою

​– Ви маєте на увазі зараз Московський патріархат?

– Московський патріархат. І всі це знають. Тому вони повинні чесно назвати себе тим, ким вони є.

– На ваш погляд, ким вони є?

– Це російська православна церква, тому що захищає інтереси Росії.

​– Якщо повертатися до Києво-Печерської лаври, відомо, що ще при президентові Януковичу уряд Миколи Азарова віддав Києво-Печерську лавру у безстрокову оренду. Так? Недостатньо просто рішення двох третин зі складу парафії певної саме щодо Києво-Печерської лаври? Як вважаєте?

– Звичайно, потрібна добра воля ченців, але рішення повинне бути уряду. Тому що Києво-Печерська лавра є власністю держави. І тому держава надає у користування цими храмами і територією тій чи іншій релігійній громаді.

– Ваша святосте, щодо цього об’єднавчого собору, який фактично оформить остаточно, я так розумію, тоді вже й томос надійде Вселенського патріархату, нову незалежну Українську православну церкву. Строки знову ж таки на сьогодні не називаються. Але у листопаді цього року може бути проведений цей собор?

– Сподіваємося. Але це залежить не від нас, а від Вселенського патріарха. Тому що він повинен призначити на цей собор свого представника. Собор буде проходити під керівництвом українських архієреїв, але присутнім буде на цьому соборі представник Вселенського патріарха як представник, але не як голова Архієрейського собору. Головою Архієрейського собору будуть українські архієреї.

– Ваша святосте, підготовка до цього собору вже триває? Так? Вона вже почалася?

– Почалася.

– Є такий, якщо його так можна назвати, оргкомітет із підготовки цього собору? Хто до нього входить на сьогодні?

– Такого оргкомітету немає. Оскільки це Архієрейський собор, то він буде скликаний за рішенням Вселенського патріарха і прибуттям сюди його представника. І тоді кожна церква збирає своїх архієреїв на цей Архієрейський собор. Ми вважаємо, що Архієрейський собор буде проходити у Софіївському соборі.

– В інтерв’ю телеканалу «ZIK» предстоятель УАПЦ Макарій доволі різку, можливо, заяву на вашу адресу зробив. Мовляв: «Я кажу: собор збирати – статуту немає». А нібито ви йому відповіли: «А статут у мене є». Вам Макарій ніби каже: «У мене теж»... Тобто, немає тут суперечки – з приводу статуту, з приводу предстоятеля нової церкви – з тим же Макарієм і не лише з ним?

– Статут буде прийнятий на Архієрейському соборі, узгоджений між архієреями, які будуть брати участь. І будуть враховані побажання тих чи інших архієреїв тієї чи іншої церкви.

– Просто закидають деякі критики, згадують, чому раніше не вдалося створити незалежну українську православну церкву... Звісно, завжди був вплив Москви. Це основна причина. Це завжди була основна перешкода, всі ці 27 років незалежності. Але ж оце відоме прислів’я «де два українці – три гетьмани», на жаль, і в церковній царині давалося взнаки. Що скажете, ваша святосте, на це?

– На жаль, ми тричі домовлялися з УАПЦ про об’єднання. І тричі УАПЦ виставляла такі умови, на які ми не могли піти. Але зараз збирає собор Вселенський патріарх, тому вони не можуть відмовитися. І буде вирішуватися питання на соборі.

На жаль, ми тричі домовлялися з УАПЦ про об’єднання. І тричі УАПЦ виставляла такі умови, на які ми не могли піти

​– А церкви Української православної церкви в США, в інших державах після всього цього оформлення створення помісної Української православної церкви залишаться в Української православної церкви чи Вселенському патріархату відійдуть?

– Ті церкви і архієреї, які належать Вселенському патріархату, і надалі будуть належати. А ті церкви, які належать до Київського патріархату, якщо захочуть перейти в склад Вселенського патріархату, можуть перейти.

– А немає вимоги з боку Вселенського патріархату, щоб змінити ці всі речі з приводу церковного закону?

– Я такої умови не чув. Але будуть мати можливість, якщо захочуть. А якщо не захочуть, то ми їх не відкинемо.

– Відновлення канонічних статусів, у тому числі вас як предстоятеля УПЦ КП, зняття анафеми. Є і в Росії різка критика цього рішення Вселенського патріархату, і в Україні. Той же Микола Данилевич, представник УПЦ (МП), в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода з цього приводу теж висловився.

Микола Данилевич: Ми не визнаємо рішень Константинопольського патріархату від 11 жовтня 2018 року, тому що ці рішення суперечать низці церковних правил. Зокрема відлучення чи анафему з Філарета може зняти лише та церква, яка її наклала. РПЦ наклала – РПЦ може зняти. Тим більше, РПЦ накладала не одноосібно, не патріарх Олексій, який тоді був патріархом, а Архієрейський собор. Тобто декількасот єпископів збиралися і накладали анафему.

– Ваш коментар.

– Я підтримую рішення Вселенського патріарха, який раніше, ніж зняти анафему й інші покарання, дослідив на підставі історичних документів, що приєднання Київської митрополії до Московського патріархату було незаконним, неканонічним. А якщо воно неканонічне, то Московський патріарх не мав права накладати ці покарання. А оскільки Київська митрополія знаходилася і знаходиться в юрисдикції Вселенського патріарха, то він має право приймати рішення по відношенню до архієреїв, які входять в його юрисдикцію.

І тому отець Микола Данилевич неправий. Київська митрополія не знаходиться в юрисдикції Московського патріархату, а захоплена не канонічно. Так само, як захопили у свій час Грузинську церкву, ліквідували автокефалію і посадили туди...

– … до речі, етнічного росіянина у Грузії, якщо я не помиляюся. Так?

– Росіянина. Екзархами були росіяни. Так само по відношенню до Молдови, яка знаходилася у складі Румунської церкви, Російська церква не канонічно приєднала до себе Молдову. Так само прибалтійські митрополії. Тобто, Російська церква порушувала канони дуже часто. І тому не їй говорити про те, що канонічно, а що не канонічно.

– Скажіть, будь ласка, якщо це не таємниця... У цьому році дуже активізувалися, і дійсно є просування, це видно, зокрема, і по реакції самої Москви як церковного, так і політичного керівництва... Путін збирав Радбез Росії, де це в центрі уваги було. Здавалося, церковна влада і політична влада – різні речі. А ні! А з Москви намагаються з вами зв’язатися, якось натиснути, щось запропонувати?

– Ні. Зі мною не зв’язуються і нічого не пропонують. Але був раз момент, коли мені запропонували звернутися до патріарха Кирила про те, щоб анафему зробити недійсною.

– Це коли було?

– Це було у 2017-у.

Але вони запропонували, що зроблять недійсною анафему, а на соборі вирішили спочатку нехай Філарет повернеться в російську церкву, а тоді ми знімемо. Я їм сказав, що ніколи не повернуся до Московського патріархату.

Був раз момент, коли мені запропонували звернутися до патріарха Кирила

​– РПЦ не сидить, склавши руки. Іларіон, наближена людина до патріарха Кирила, до Ватикану (ви знаєте, одна з відносно недавніх новин) з’їздив, зустрічався з Папою римським. Інші зусилля на міжнародній арені. Як ви вважаєте, є ще важелі у Москви як у церковного, так і політичного керівництва все ж таки ще раз вплинути на Вселенський патріархат, щоб він змінив свою точку зору щодо автокефалії українського православ’я?

– Я думаю, що у Москви вже немає ніяких важелів впливу на Вселенського патріарха. Тому що патріарх твердо вирішив і від свого рішення не відмовиться.

Єдине, що може зробити Москва – це впливати на предстоятелів інших православних церков, щоб вони не визнавали рішення Вселенського патріарха.

– А, справді, римо-католики, православні... Тут одна справа – Папа римський, його (якщо можна вживати це слово) влада і вплив Вселенського патріарха – це не одне і те ж. Так? Може бути створена Росією, РПЦ ця, так би мовити, коаліція проти отримання українським православ’ям автокефалії, яка перерве цей процес? Чи вже все?

– Думаю, що декілька церков можуть підтримати. Декілька. Але тоді РПЦ опиниться в ізоляції, опиниться сама в розколі. І тому їй невигідно.

Римо-католицька церква ніякого відношення до цього процесу не має. Вона – католицька церква. А мова йде про православну церкву.

– Наскільки активно на сьогодні рядове священство УПЦ (МП) переходить до УПЦ КП? І що заважає цьому процесу, на ваш погляд?

– Зараз духовенство переходить, але мало. А переходять віруючі з Московського патріархату у Київський патріархат. І переходять безболісно.

– А скільки таких парафій? Можна цифру назвати?

– Не парафій, а парафіян. Візьміть, наприклад, Київ. Покидають парафії Московського патріархату й переходять в парафії Київського патріархату.

– Так, це важливий процес. А самі парафії? Адже, наскільки відомо, 12 тисяч парафій у Московського патріархату в Україні, так?

– Так. А перейшло до цього часу приблизно близько 150 парафій.

– Це останні роки? Після перемоги Революції гідності, так?

– Так.

– Ваша святосте, зараз маєте змогу звернутися до глядачів, слухачів, читачів сайту Радіо Свобода. У нас значна аудиторія. Зараз маєте змогу до них звернутися.

– Дорогі браття і сестри, я прошу вас підтримати той процес об’єднання українського православ’я, який почався, і сподіватися на те, що ми з Божою допомогою досягнемо об’єднання українського православ’я в одну православну церкву.

А ті православні, які не захочуть об’єднатися з українською православною церквою, повинні називати «Російською православною церквою в Україні» й існувати на тих же ж правах, на яких буде існувати і українська церква, й інші християнські церкви і не християнські.

ПОВНІСТЮ РОЗМОВА – У ВІДЕОВАРІАНТІ ІНТЕРВ’Ю

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