Міністерство культури оскаржує дії реєстратора щодо Почаївської лаври – прокуратура

Міністерство культури України оскаржує дії державного реєстратора, який здійснив реєстрацію права користування нерухомим майном Почаївської лаври, повідомляє 16 листопада прокуратура Тернопільської області.

«Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неправомірних дій державного реєстратора, який зловживаючи своїми повноваженнями, здійснив державну реєстрацію права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври за УПЦ Московського патріархату», – вказано в повідомленні.

«Представник міністерства культури України, права та інтереси якого порушено, оскаржив до Міністерства юстиції України зазначені дії державного реєстратора із вимогою скасувати рішення про державну реєстрацію права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври та притягнути реєстратора до відповідальності», – додають у прокуратурі та вказують, що відомство «контролює хід розслідування у цьому кримінальному провадженні».

Приміщення Почаївського монастиря, у тому числі братські корпуси, знаходяться у державній формі власності, а монастир Української православної церкви, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом, їх лише орендує.

Почаїв – місто з населенням близько 8 тисяч людей у Кременецькому районі Тернопільської області. Воно відоме насамперед через комплекс будівель Почаївської лаври, об’єкт паломництва прочан із багатьох регіонів України.

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