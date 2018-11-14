Патріарх Варфоломій про автокефалію УПЦ: втручаємося тому, що це наш обов’язок

Вселенський патріарх Варфоломій у заяві з нагоди 85-х роковин Голодомору в Україні пояснив мотиви дій Константинопольського патріархату щодо надання автокефалії Українській православній церкві.

«Неприпустимим є те, що Вселенський Престол… залишався б байдужим, коли православні люди, такі, як український народ, страждають та шукають вирішення церковних проблем, які мучать їх протягом століть. Ми втручаємося тому, що це є наш обов’язок… Залишаючись байдужими, ми залишилися б без виправдання перед Богом та історією», – мовиться в датованій 24 листопада заяві патріарха Варфоломія, яку 14 листопада оприлюднив сайт Української православної церкви у США, що є частиною Вселенського патріархату.

«Тому так само, як і ми надали автокефалію всім помісним церквам, Священний синод вирішив надати автокефалію багатостраждальній Православній церкві в Україні, щоб вона також приєдналася до повноти Православ’я в єдності та внутрішньому мирі», – вказав патріарх.

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11 жовтня синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії українській помісній православній церкві. Синод також постановив відновити канонічний єпископський сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а підпорядковані їм священики і віряни відновлені у спілкуванні зі вселенською Православною церквою.

Далі, як пояснив патріарх УПЦ КП Філарет, керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП), – повинні скликати собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення Синоду Вселенського Константинопольського патріархату.

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