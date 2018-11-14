На зустрічі з Порошенком архієреї УПЦ (МП) заявили про «безпрецедентний тиск Москви» – речник президента

Представники групи архієреїв УПЦ (МП), які підтримують звернення до Вселенського патріарха щодо надання Україні автокефалії і зустрілися напередодні в Українському домі в Києві з президентом України, заявили про «безпрецедентний тиск Москви», повідомив речник президента Святослав Цеголко.

«Російський сценарій вчора було зірвано… Петро Порошенко поінформував ієрархів про свої перемовини із Вселенським патріархом Варфоломієм, про угоду між Україною й Константинопольським патріархатом, і про готовність Вселенського престолу сприяти проведенню об’єднавчого Собору. Владики розповіли Президенту про безпрецедентний тиск Москви, який чиниться на тих єпископів УПЦ(МП), які готові приєднатися до творення єдиної церкви», – написав він у Facebook 14 листопада.

За словами речника, президент запевнив, що українська держава захищатиме право священнослужителів і мирян на вільний вибір церковної юрисдикції. Він також заявив, що Вселенський патріарх зі свого боку, гарантує повний канонічний захист прибічникам автокефалії в Україні, додав Цеголко.

Про те, що президент України Петро Порошенко 13 листопада зустрівся з групою архієреїв Української православної церкви (Московського патріархату) в Українському домі в Києві, напередодні повідомляло «Громадське ТБ» з посиланням на джерела в адміністрації президента.

Співрозмовник телеканалу зазначив, що Порошенко зустрічався з представниками УПЦ (МП), які підтримують створення помісної української церкви. Скільки саме архієреїв прийшли на зустріч, джерело не уточнило. Переговори проходили у закритому режимі.

Президент Петро Порошенко мав зустрітися з ширшим колом єпископів Української православної церкви (Московського патріархату) в Києві 13 листопада. Зустріч, однак, не відбулася. Як заявили обидві сторони пізніше, вони не дійшли згоди щодо місця проведення заходу.

Представники УПЦ (МП) 13 листопада вирішили провести собор архієреїв цього церковного утворення у Києво-Печерській лаврі замість зустрічі з президентом України Петром Порошенко в Українському домі. Вони заявили, що така зустріч із головою світської влади ще можлива, але, мовляв, на «церковній території».

Собор УПЦ (МП) ухвалив припинити євхаристичне спілкування зі Вселенським патріархатом, відповідно до попереднього рішення Російської православної церкви, частиною якої є УПЦ (МП), – а також відмовився брати участь у створенні єдиної помісної української церкви та змінювати назву.

11 жовтня синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії українській помісній православній церкві. Синод також постановив відновити канонічний єпископський сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а підпорядковані їм священики і віряни відновлені у спілкуванні зі вселенською Православною церквою.

Далі, як пояснив патріарх УПЦ КП Філарет, керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП), – повинні скликати собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення Синоду Вселенського Константинопольського патріархату.

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