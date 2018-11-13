Порошенко зустрівся з кількома архієреями УПЦ (МП) – ЗМІ

Президент України Петро Порошенко 13 листопада зустрівся з групою архієреїв Української православної церкви (Московського патріархату) в Українському домі в Києві. Про це повідомляє телебачення «Громадське» з посиланням на джерела в адміністрації президента.

Співрозмовник телеканалу зазначив, що Порошенко зустрічався з представниками УПЦ (МП), які підтримують створення помісної української церкви.

Скільки саме архієреїв прийшли на зустріч, джерело не уточнило, зазначивши лише, що «їх було більше від трьох». Переговори проходили у закритому режимі.

Представники УПЦ (МП) 13 листопада вирішили провести собор архієреїв цього церковного утворення у Києво-Печерській лаврі замість зустрічі з президентом України Петром Порошенко в Українському домі. Вони заявили, що така зустріч із головою світської влади ще можлива, але, мовляв, на «церковній території».

Собор УПЦ (МП) ухвалив припинити євхаристичне спілкування зі Вселенським патріархатом, відповідно до попереднього рішення Російської православної церкви, частиною якої є УПЦ (МП), – а також відмовився брати участь у створенні єдиної помісної української церкви та змінювати назву.

11 жовтня синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії українській помісній православній церкві. Синод також постановив відновити канонічний єпископський сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а підпорядковані їм священики і віряни відновлені у спілкуванні зі вселенською Православною церквою.

Далі, як пояснив патріарх УПЦ КП Філарет, керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП), – повинні скликати собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення Синоду Вселенського Константинопольського патріархату.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Порошенко і Варфоломій підписали угоду про співпрацю між Україною та Вселенським патріархатом

Ми вимагаємо, щоб РПЦ не ховалася в Україні під назвою «українська» – Філарет

Усі православні архієреї в Україні є архієреями Вселенського престолу – архієпископ Йов

Томос від патріарха Варфоломія: тепер слово за церквами України

Росія після томосу для України: вона, як і Путін, піде самотньо

У Радіо Свобода також є цікаві новини, які не потрапляють на сайт. Читайте їх у Telegram-каналі.