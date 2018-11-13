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14 Листопад 2018, Київ 00:49
Новини | Політика

Порошенко зустрівся з кількома архієреями УПЦ (МП) – ЗМІ

Зустріч проходила в Українському домі (на фото) у закритому режимі

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Президент України Петро Порошенко 13 листопада зустрівся з групою архієреїв Української православної церкви (Московського патріархату) в Українському домі в Києві. Про це повідомляє телебачення «Громадське» з посиланням на джерела в адміністрації президента.

Співрозмовник телеканалу зазначив, що Порошенко зустрічався з представниками УПЦ (МП), які підтримують створення помісної української церкви.

Скільки саме архієреїв прийшли на зустріч, джерело не уточнило, зазначивши лише, що «їх було більше від трьох». Переговори проходили у закритому режимі.

Представники УПЦ (МП) 13 листопада вирішили провести собор архієреїв цього церковного утворення у Києво-Печерській лаврі замість зустрічі з президентом України Петром Порошенко в Українському домі. Вони заявили, що така зустріч із головою світської влади ще можлива, але, мовляв, на «церковній території».

Ярослав Грицак
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Собор УПЦ (МП) ухвалив припинити євхаристичне спілкування зі Вселенським патріархатом, відповідно до попереднього рішення Російської православної церкви, частиною якої є УПЦ (МП), – а також відмовився брати участь у створенні єдиної помісної української церкви та змінювати назву.

11 жовтня синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії українській помісній православній церкві. Синод також постановив відновити канонічний єпископський сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а підпорядковані їм священики і віряни відновлені у спілкуванні зі вселенською Православною церквою.

Церковного рейдерства хоче не Київський патріархат, а Москва – Філарет
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Церковного рейдерства хоче не Київський патріархат, а Москва – Філарет

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Далі, як пояснив патріарх УПЦ КП Філарет, керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП), – повинні скликати собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення Синоду Вселенського Константинопольського патріархату.

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