УПЦ (МП): Порошенко не приїхав на запрошення до Києво-Печерської лаври

Зустріч архієреїв Української православної церкви (Московського патріархату) з президентом України Петром Порошенком не відбулася, заявив голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви (Московського патріархату), архієпископ Климент (Вечеря) в ефірі Радіо Свобода.

«Президент Петро Порошенко не приїхав на запрошення наше до Києво-Печерської лаври, зараз відбувається архієрейський собор Української православної церкви, але зустрічі з президентом не було», – заявив Климент (Вечеря) в ефірі програми «Ваша свобода».

Він не виключив, що «зустріч може відбутися в інший час».

Водночас речник Української православної церкви Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) заявив, що зустріч мала відбутися не на території Лаври.

«Бачачи, що президента не змогли примусити, керівники митрополії вирішили на час, коли мала би розпочатися зустріч єпископату МПвУ (Московського патріархату в Україні – ред.) з Петром Порошенком в Українському домі, оголосити проведення Собору єпископів», – написав Зоря у Facebook.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві. Синод також постановив відновити канонічний сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Далі, як пояснив патріарх Філарет, керівники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП), повинні скликати Собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Росія виступає проти рішення Синоду Константинопольського патріархату.

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