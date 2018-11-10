Ректору Московської духовної академії заборонили в’їзд в Україну – ДПСУ

Ректорові Московської духовної академії архієпископу РПЦ Амвросію на три роки заборонили в’їзд в Україну, повідомляє Державна прикордонна служба.

За повідомленням, 7 листопада він намагався в’їхати до України, але його не пропустили.

У деяких ЗМІ з’явилась інформація про те, що ректор Московської духовної академії архієпископ Амвросій, якого 7 листопада не пропустили в аеропорту «Жуляни» до України, нібито днем пізніше все таки перетнув кордон, прилетівши іншим авіарейсом. Офіційно повідомляємо, що ця інформація є фейковою та не відповідає дійсності… Щонайменше до 2021 року потрапити до України він не зможе», – йдеться в повідомленні.

8 листопада Державна прикордонна служба підтвердила Радіо Свобода, що відмовила у в’їзді в Україну ректору Московської духовної академії, архієпископу Російської православної церкви Амвросію, зокрема через те, що він не зміг підтвердити мету свого візиту в Україну.

У своєму телеграм-каналі архієпископ Амвросій назвав причину відмови у в’їзді «відверто надуманою», оскільки він мав запрошення від ректора Київської духовної академії.

Російський священик розповів, що приїхав до Києва 7 листопада для участі в богослужіннях, однак його затримали на пропускному пункті в аеропорту. У підрозділі прикордонної служби України з ним поговорили, після чого відмовили у в'їзді.

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