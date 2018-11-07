РПЦ є елементом російської політичної системи – Порошенко

Російська влада визнає, що православна церква з центром у Москві є елементом впливу Росії як держави, заявив 7 листопада президент України Петро Порошенко.

«Після проведення Собору (об’єднавчого собору українських православних – ред.) і обрання предстоятеля Українська церква отримає Томос з підтвердженням своєї духовної незалежності. Російська православна церква є елементом російської політичної системи. Путін сам колись сказав, що Росія тримається на РПЦ та на ядерній зброї», – сказав глава держави в Києві на міжнародній конференція «Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед».

Вселенський патріархат уже зараз вважає, що всі православні архієреї в Україні є архієреями Вселенського престолу, заявив минулого тижня доктор богослов’я, єпископ Константинопольського патріархату, архієпископ Тельміський Йов (Геча).

Він також наголосив, що «скасуванням акту 1686 року скасована адміністрація Московською церквою Київської митрополії і всіх єпархій в Україні». «З канонічної точки зору це означає, що сьогодні в Україні УПЦ (МП) більше не існує», – твердить архієпископ Телміський Йов.

11 жовтня синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві.

Синод також постановив відновити канонічний єпископський сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а також підпорядкованого їм священства, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Далі, як пояснив раніше патріарх Філарет, представники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і, як очікують, частина з УПЦ (МП), повинні скликати собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Проти рішення синоду Константинопольського патріархату виступила Росія.

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