Прикордонники назвали причину недопуску в Україну ректора Московської духовної академії

Державна прикордонна служба відмовила у в’їзді в Україну ректору Московської духовної академії, архієпископу Російської православної церкви Амвросію, підтвердив Радіо Свобода 8 листопада речник ДПСУ Олег Слободян.

«Ми діяли в межах своїх повноважень. Він справді не зміг підтвердити мету свого візиту в Україну. Крім того, відносно цього громадянина прикордонники виконали доручення одного з правоохоронних органів щодо недопуску його в Україну», – вказав Слободян.

У своєму телеграм-каналі архієпископ Амвросій назвав причину відмови у в’їзді «відверто надуманою», оскільки він мав запрошення від ректора Київської духовної академії.

Російський священик розповів, що приїхав до Києва 7 листопада для участі в богослужіннях, однак його затримали на пропускному пункті в аеропорту. У підрозділі прикордонної служби України з ним поговорили, після чого відмовили у в'їзді.

Російський церковний високопосадовець пов'язав свій недопуск із заявою президента України Петра Порошенка, що Російській православній церкви і збройним силам немає чого робити на українській території.

Російська влада визнає, що православна церква з центром у Москві є елементом впливу Росії як держави, заявив 7 листопада президент України Петро Порошенко.

11 жовтня синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві. Після цього рішення Російська православна церква розірвала відносини з Константинопольським патріархатом.

Вселенський патріархат уже зараз вважає, що всі православні архієреї в Україні є архієреями Вселенського престолу, заявив минулого тижня доктор богослов’я, єпископ Константинопольського патріархату, архієпископ Тельміський Йов (Геча).

Зараз в Україні діє кілька православних церков, у тому числі Українська православна церква, яка перебуває в єдності з РПЦ.

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