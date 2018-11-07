Порошенко підписав закон про передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату

Президент України Петро Порошенко підписав закон про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника «Софія Київська».

Відповідну інформацію розміщено на сайті парламенту в анотації до законодавчого акту.

Президент повернув підписаний документ у Верховну Раду 7 листопада.

Закон, який дозволяє передати Андріївську церкву в Києві у користування Вселенському патріархату, парламент ухвалив 18 жовтня. Ініціатива належить президенту України Петру Порошенку.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві. Синод також постановив відновити канонічний сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Далі, як пояснив патріарх Філарет, керівники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП), повинні скликати Собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Росія виступає проти рішення Синоду Константинопольського патріархату.

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