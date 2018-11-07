Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Листопад 2018, Київ 11:55
Новини | Політика

Порошенко підписав закон про передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату

Дивитись коментарі

Президент України Петро Порошенко підписав закон про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника «Софія Київська».

Відповідну інформацію розміщено на сайті парламенту в анотації до законодавчого акту.

Президент повернув підписаний документ у Верховну Раду 7 листопада.

Андріївська церква в Києві, яку передають в безоплатне користування Вселенському патріархату. Церква збудована в 1747–1762 роках
Андріївська церква в Києві, яку передають в безоплатне користування Вселенському патріархату. Церква збудована в 1747–1762 роках

Закон, який дозволяє передати Андріївську церкву в Києві у користування Вселенському патріархату, парламент ухвалив 18 жовтня. Ініціатива належить президенту України Петру Порошенку.

Томос для України. Чи домовляться українські церкви?
Embed
Томос для України. Чи домовляться українські церкви?

No media source currently available

0:00 0:25:13 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

11 жовтня Синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві. Синод також постановив відновити канонічний сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Далі, як пояснив патріарх Філарет, керівники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП), повинні скликати Собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Росія виступає проти рішення Синоду Константинопольського патріархату.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Андріївська церква в Києві
Андріївська церква в Києві

Порошенко і Варфоломій підписали угоду про співпрацю між Україною та Вселенським патріархатом

Ми вимагаємо, щоб РПЦ не ховалася в Україні під назвою «українська» – Філарет

Усі православні архієреї в Україні є архієреями Вселенського престолу – архієпископ Йов

Томос від патріарха Варфоломія: тепер слово за церквами України

Росія після томосу для України: вона, як і Путін, піде самотньо

Вселенський патріарх Варфоломій I під час вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932–33 років. Київ, 26 липня 2008 року
Вселенський патріарх Варфоломій I під час вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932–33 років. Київ, 26 липня 2008 року

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG