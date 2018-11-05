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05 Листопад 2018, Київ 16:11
Новини | Суспільство

Реконструкцію Андріївської церкви можуть прискорити – радник президента

Завершити реконструкцію Андріївської церкви планують не пізніше 2020 року

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Радник президента України, Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко не виключає, що реконструкцію Андріївської церкви в Києві, де має розміститися представництво Вселенського патріархату, можуть прискорити. Про це він заявив журналістам 5 листопада.

За словами Павленка, наразі запланований крайній термін завершення робіт – 2020 рік.

«Я так розумію, що в разі необхідності, в розумних межах, це буде прискорено. Головне, що ухвалено відповідний закон в Україні, про передання в користування, не у власність, а в користування, цієї церкви Вселенському патріархату», – зазначив радник президента.

Він додав, що представництва Вселенського патріархату є в багатьох країнах, де існують незалежні православні церкви.

Томос для України: як поділити храми
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Томос для України: як поділити храми

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18 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроект, який дозволяє передати Андріївську церкву в Києві у користування Вселенському патріархату. Ініціатива належить президенту України Петру Порошенку.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві. Синод також постановив відновити канонічний сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Далі, як пояснив патріарх Філарет, керівники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП), повинні скликати Собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Росія виступає проти рішення Синоду Константинопольського патріархату.

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