В УПЦ КП заперечили твердження МП про нібито заборону Філаретові балотуватися на главу єдиної церкви

В Українській православній церкві – Київському патріархаті заперечили твердження УПЦ (Московського патріархату), нібито Вселенський патріархат заборонив нинішньому главі УПЦ КП Філаретові балотуватися на посаду глави єдиної української помісної автокефальної православної церкви на майбутньому церковному соборі, що має створити таку церкву і обрати її керівництво.

«Зовсім не дивно, що в час, коли святійший Вселенський патріарх Варфоломій та президент України Петро Порошенко підписали у Вселенській патріархії документ, яким гарантовано і безпосередньо наближено момент отримання Українською церквою томосу про автокефалію, – Москвою робиться чергове інформаційне вкидання. Його явна мета – ускладнити ситуацію, посіяти суперечки, перешкодити процесу, що зараз підходить до успішного завершення», – написав у фейсбуці архієпископ Чернігівський Євстратій (Зоря), речник Київської патріархії. «Жодної заборони на висунення з будь-якої сторони немає і не може бути», – наголосив він.

При цьому речник КП наголосив: «Бути кандидатом чи ні, тобто погодитися прийняти висунення чи відмовитися – особисте канонічне та статутне право патріарха Філарета… Однак слід підкреслити, що сам виборчий процес і висунення кандидатур відбуваються ЛИШЕ на соборі, отже, всі розмови ДО собору відбуваються в контексті обговорення можливостей. Як відповідальний ієрарх Церкви та предстоятель Київського патріархату, святійший Філарет завжди брав і бере до уваги різні рекомендації, думки та точки зору, аналізує їх та ухвалює рішення відповідно до блага Церкви. Немає жодних підстав вважати, що цього разу буде інакше. Москва хотіла би перешкодити йому в цій справі, спонукати до помилкових рішень – тож і сіє сумніви, поширює чутки. Але як дотепер вона не могла досягти успіху – так, переконаний, не досягне його і зараз».

«Нагадаю, що раніше представники МП багато разів повідомляли перекручену інформацію чи відверту неправду, поширювали завідомо хибні «прогнози» у питанні української автокефалії. Невже тепер вони хочуть допомогти їй? …Тож слід довіряти лише ОФІЦІЙНИМ заявам щодо процесу, які поширюються чи то від Вселенського патріархату і його святості патріарха Варфоломія, чи то від Київського патріархату і його святості патріарха Філарета, а також від повноважних представників президента України і від нього особисто. А московські заяви нехай далі носить вітер», – заявив архієпископ Євстратій, речник УПЦ КП.

Керуючий справами УПЦ (МП), митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич) в інтерв’ю одному з мало відомих інтернет-телепроектів проросійського спрямування ще 2 листопада стверджував, зокрема, з посиланням на неуточнені «джерела», нібито зі Вселенського патріархату і до УПЦ КП, і до Української автокефальної православної церкви надійшов лист про те, що у виборах глави майбутньої єдиної української помісної автокефальної православної церкви не можуть брати участь ні глава УПЦ КП патріарх Філарет, ні глава УАПЦ митрополит Макарій. Ніяких підтверджень своїм словам він не навів.

Це інтерв’ю митрополита Антонія залишалося практично непоміченим, поки про нього не повідомив увечері 3 листопада Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

Патріарх Філарет не раз заявляв останнім часом, що буде єдиним кандидатом на цих виборах від УПЦ КП, і давав знати, що практично не сумнівається у своєму обранні.

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