Філарет: дата проведення об’єднавчого собору залежить від Вселенського патріарха

Дата проведення собору, під час якого представники українських православних церков мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля, залежить від Вселенського патріарха. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив предстоятель УПЦ КП Філарет.

«Це залежить не від нас, а від Вселенського патріарха. Тому що він повинен призначити на цей собор свого представника. Собор буде проходити під керівництвом українських архієреїв, але присутнім буде на цьому соборі представник Вселенського патріарха як представник, але не як голова Архієрейського собору. Головою Архієрейського собору будуть українські архієреї», – сказав Філарет.

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На питання: чи буде проведений собор у листопаді, Філарет відповів, що «сподівається» на це. За його словами, підготовка до собору вже розпочалася.

Також предстоятель УПЦ КП повідомив про можливе місце проведення такого собору.

«Оскільки це Архієрейський собор, то він буде скликаний за рішенням Вселенського патріарха і прибуттям сюди його представника. І тоді кожна церква збирає своїх архієреїв на цей Архієрейський собор. Ми вважаємо, що Архієрейський собор буде проходити у Софіївському соборі», – зазначив Філарет.

​11 жовтня синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві.

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