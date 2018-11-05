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05 Листопад 2018, Київ 16:11
Новини | Політика

Павленко: Угода між Україною та Вселенським патріархатом свідчить про створення незалежної української церкви

Президент України Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій. Стамбул (Туреччина), 3 листопада 2018 року

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Угода між Україною та Вселенським патріархатом, яку підписали Президент України Петро Порошенко і патріарх Вселенської церкви Варфоломій 3 листопада у Стамбулі, свідчить про створення незалежної української церкви. Про це під час брифінгу в Адміністрації президента заявив директор Національного інституту стратегічних досліджень при президенті України Ростислав Павленко.

Ростислав Павленко
Ростислав Павленко

«Угоду про Співробітництво та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом можна назвати угодою про підтримку створення єдиної помісної православної церкви в Україні, де йдеться прямо про те, що створюється незалежна українська православна церква. Їй надається Томос, тобто грамота про незалежність, Вселенським патріархом після того, як бажаючі українські єпископи зберуться на Собор і оберуть свого предстоятеля», – сказав Павленко.​

Він також наголосив, що держава, в рамках законодавства, буде сприяти процесу створення незалежної церкви.

У той же час Вселенський патріархат сприятиме зв’язкам української незалежної церкви із Вселенським православ’ям.

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Для цього створюють місію Вселенського патріархату – Ставропігійне представництво, яке діятиме в Києві, в Андріївській церкві.

«Це буде певне посольство Вселенської патріархії, яке допомагатиме в тому, щоби все відбувалося відповідно до православних канонів і щоб діяльність нової церкви мала підтримку та визнання з боку інших помісних церков», – сказав Павленко.

Президент України Петро Порошенко та Вселенський патріарх Варфоломій I під час підписання угоди про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом. Стамбул (Туреччина), 3 листопада 2018 року
Президент України Петро Порошенко та Вселенський патріарх Варфоломій I під час підписання угоди про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом. Стамбул (Туреччина), 3 листопада 2018 року

11 жовтня синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві.

Як Варфоломій та Порошенко підписували угоду про співробітництво – відео
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Як Варфоломій та Порошенко підписували угоду про співробітництво – відео

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