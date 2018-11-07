Українська церква хоче щоб РПЦ не ховалася під назвою «українська» (огляд преси)

Газета «Голос України» стверджує, що нині Москва під виглядом захисту православних намагатиметься втрутитися в українські церковні справи та нагнітати ситуацію навколо процесу отримання томосу. Тоді як Українська церква хоче щоб Російська православна церква не ховалася під назвою «українська», будучи фактично російською. Саме тому церковники просять Верховну Раду ухвалити закон про те, що в Україні одна православна церква, а друга православна церква повинна називатися російською. У рамках отримання томосу в Україні готуються провести об’єднавчий Собор українських православних церков. Брати в ньому участь зможуть лише ті архієреї, які звернулися до Вселенського патріарха з проханням надати томос про автокефалію. Для чого це робиться, розповідає парламентська газета.

Вже давно робота над формуванням Державного бюджету не була такою активною і влада не старалася ухвалити документ так оперативно. Адже чим раніше державний кошторис буде готовий, тим раніше можна сподіватися на отримання так необхідного Україні траншу від МВФ. Втім, як зазначає газета «Україна молода», домогтися швидких успіхів депутатам не вдається. Адже при підготовці до другого читання Держбюджету парламентарії за звичкою намагаються «просунути» у документ свої популістські бажання. Докладніше про них видання розповідає в статті «І вам дам, і вам дам...»

Бюджетні кошти на підтримку аграріїв не надходять до адресатів: або осідаючи в кишенях олігархів, або просто залишаються невиділеними. Як стверджує газета «Україна молода», під благородними гаслами захисту українського аграрія криються банальні схеми. І просто неефективна система з управління галуззю. Аграрні експерти вже тривалий час розповідають про систему бюджетних дотацій, які, за задумкою, мали би вивести Україну до переліку найбільших держав-експортерів, а насправді слугують джерелом дерибану, коли дотації з державного бюджету отримують і без того не бідні співгромадяни. Найпоказовіший приклад стосується українського мільярдера Юрія Косюка, який за рейтингами посідає 8-е місце в переліку найбагатших українців, а його статки, за інформацією газети, перевищують 900 мільйонів доларів. При цьому комерційні структури, близькі до Косюка, отримують величезні дотації з бюджету. І таким чином кожен українець фінансує безбідне життя мільярдера. Ще один лідер у номінації «державні дотації» – бізнесмен Олег Бахматюк, інформує видання. Його «Укрлендфармінг» торік отримав 517 мільйонів гривень. Проблема, на думку аграрних експертів, є доволі гострою. Так, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства та Державного казначейства України, станом на кінець вересня 2018 року передбачені програми були виконані лише на 14%. Таким чином із закладених у Держбюджеті на 2018 рік 6,3 мільярда гривень аграрних дотацій було виплачено лише близько 887 мільйонів гривень. При цьому, за підсумками 2017 року і дев’яти місяців 2018 року, на користь найбільших агрохолдингів було здійснено 38% і 21% від усіх бюджетних виплат. Незважаючи на це, Кабмін подав у проекті Держбюджету-2019 пропозиції в частині аграрних дотацій практично ідентичні до тих, що діють у 2018 році, або навіть збільшив фінансування статей, які не виконуються. На цьому видання наголошує в статті «Гроші до грошей».

Керівник британської екологічної організації, яка два місяці тому оприлюднила сенсаційне дослідження сприяння європейських компаній незаконному вирубуванню лісу в Україні, виступив у Верховній Раді з відвертими висновками. Деталі розповідає газета «День». Найбільшу загрозу, за словами Сема Лоусона, становить систематичне зловживання «лазівкою» в законодавчих актах, яка унормовує умовне «санітарне вирубування лісу». У своєму розслідуванні Earthsight показує, яким чином один із попередніх керівників Держлісагентства України Віктор Сівець потрапив під слідство з відмивання грошей та численні хабарі від імпортерів лісу за наданий доступ до сировини за «смішними» цінами, завдяки чому він отримав на свій рахунок у швейцарському банку понад 30 мільйонів євро. Британці наводять докази того, що ситуація з корупцією у вищих ешелонах влади в лісовому господарстві жодним чином не змінилась із часу його відставки. Докладніше йдеться в статті «Ліс убивають «санітари»!».

Чому Україна не виконує міжнародні зобов’язання у справах Гонгадзе, Подольського, Єльяшкевича? Про це розповідає газета «День». Видання пише, що ті злочини стали ганьбою для кожної влади в Україні. Єдина причина, чому справи Гонгадзе, Подольського, Єльяшкевича не розслідуються – це, як стверджує газета, відсутність бажання чинної влади ставити юридичну крапку щодо замовників у цих злочинах, тому що «домінуючий клан», незважаючи на всі події в країні й зміну облич на ключових посадах, усе ще впливає на ухвалення рішень, бо має ресурси, ЗМІ, зв’язки, зокрема й за кордоном. Про це йдеться в матеріалі «Без терміну давності».