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13 Листопад 2018, Київ 16:23
Новини | Політика

Запрошені на зустріч з Порошенком архієреї УПЦ (МП) «сидять за зачиненими дверима в Лаврі» – Зоря

Києво-Печерська лавра – православний монастирський комплекс у Києві

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Запрошені на зустріч із президентом України Петром Порошенком архієреї Української православної церкви (Московського патріархату) «сидять за зачиненими дверима в Лаврі», заявив речник Української православної церкви Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) у Facebook.

«Зранку збирався Синод МПвУ. З очевидним натяком: хто з архієреїв не підкориться розпорядженням митрополії (по факту ж – інструкціям з Москви) – той рішенням Синоду сьогодні ж позбудеться посади», – написав Зоря.

В Українській православній церкві (Московського патріархату) наразі не коментували цю інформацію.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві. Синод також постановив відновити канонічний сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Далі, як пояснив патріарх Філарет, керівники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП), повинні скликати Собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Росія виступає проти рішення Синоду Константинопольського патріархату.

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