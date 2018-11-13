Єленський: «РПЦ не треба сперечатися про канони. Константинополь писав ці канони – він їх краще знає»

Гості програми «Ваша Свобода»: Віктор Єленський, релігієзнавець, народний депутат України; Климент (Вечеря), голова синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП (телефоном); Сергій Чапнін, російський церковний оглядач, колишній редактор «Журналу Московської патріархії» («Скайпом»).

Велика частина архієреїв УПЦ (МП) «почала шукати пояснення, щоб не прийти на зустріч» президентом України Петром Порошенком. Про це заявила прес-служба Адміністрації президента після того, як зустріч не відбулася. Провести її планували у Києві в «Українському домі». «Президент України готовий до діалогу. Двері «Українського дому» залишаються відкритими», – заявила прес-служба. Натомість УПЦ (МП) стверджує, що запрошувала президента провести зустріч на території Києво-Печерської лаври, але він відмовився. У заяві церкви йдеться, що така зустріч ще можлива, але на «церковній території». У лаврі УПЦ (МП) 13 листопада провела собор єпископів, який вирішив припинити євхаристичне спілкування зі Вселенським патріархатом. Також УПЦ (МП) відмовилася змінювати назву. Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Російській церкві більше немає чого робити в Україні та закликав її забиратися додому – до Росії. А представники Вселенського патріархату зі свого боку констатували: Московського патріархату в Україні більше не існує.

Все, що може бути пов’язано з посяганням на нашу назву – це є ніщо інше, як рейдерське захоплення

​Климент (Вечеря): ​Ніхто не може нас примусити змінювати наші статути, які зареєстровані у встановлений державою порядок. Наша назва ще раніше, ніж сама Україна отримала свою назву як незалежна держава. Ми отримали томос, від патріарха Олексія отримали всі необхідні атрибути незалежності ще дуже давно. Ніяких ще тоді ні київських патріархатів, нічого іншого не було. Все, що може бути пов’язано з посяганням на нашу назву – це є ніщо інше, як рейдерське захоплення. Філарет хоче вкрасти все нерухоме майно, всі церковні споруди, які є в нашій церкві, шляхом перейменування нашої церкви.

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Мізерна абсолютно кількість сприймає ідеї, пов’язані з об’єднанням з Київським патріархатом. Це маргінальна релігійна структура, яка себе абсолютно скомпрометувала у дуже багатьох регіонах.

Я можу назвати це (розгляд питання щодо надання автокефалії українській православній церкві Константинопольським патріархатом – ред.) агресією. Без будь-яких повноважень, будь-якого обґрунтування Константинопольський патріархат видає заяви, якими оголошує територію України своєю територією. Мова йде про Київську митрополію 17-го століття? Так вона становила лише одну третину сучасної України. Як можна претендувати на всю Україну?! Константинополь пропонує розділити нашу країну, поділити на якісь нові території і на старі території. Це вочевидь спонукання до сепаратизму.

Всі заяви стосовно звинувачення нашої церкви у непатріотизмі, у тому, що вона обслуговує чиїсь інтереси – це є абсолютна спекуляція.

– Пане Єленський, є місце РПЦ в Україні?

РПЦ не треба сперечатися з Константинополем про канони. Константинополь писав ці канони – він їх краще знає!

​Віктор Єленський: Православні Московського патріархату багато років говорили,що раді прийняти своїх братів і сестер, але їх ніхто не визнає. Тепер їх визнає перший за честю ієрархів в православному світі, ієрарх, якому правилами ще четвертого Вселенського собору (у 451 році, ще до розділення церков) дане право вищої церковної апеляції. Все, що робиться з таврування цих людей – це суто політичні заяви. Де тут християнство? Де тут православ’я? Коли в РПЦ говорять про канони – їм не треба сперечатися з Константинополем про канони. Константинополь писав ці канони – він їх краще знає!

Упродовж 2014-2015 років приблизно 70 парафій УПЦ (МП) сказали, що не можемо знаходитися у цій церкві, сьогодні ховати воїна, який загинув на війні, а завтра підносити ім’я московського патріарха, який цю війну по суті справи благословляє, освячує зброю російську і так далі.

З канонічної точки зору, не повинно бути на одній території кількох православних юрисдикцій. Але з юридичної точки зору, для цього ніяких перепон немає

У цієї проблеми є канонічний бік. Константинопольський патріарх посилаючись на канони, оголосив, що територія України є канонічною територією Константинопольського патріархату. І щодо третини митрополії, то владика Климент багато чого не договорює. Третина України – це тільки Київська митрополія у 17-му столітті була третиною території України, а інша територія була територією Константинопольського патріархату. Наприклад, Крим був канонічною територією Константинопольського патріархату, Задунав’я також. Московська патріархія загарбала ці території без всяких відпускних грамот.

Коли говорять, що УПЦ (МП) була єдиною канонічною церквою на території України – це теж неправда. Її не визнавали як церкву. Її визнавали як частину російської церкви... Томос може бути різного рівня. За рік до розпаду СРСР був томос чи грамота про певну автономію в межах РПЦ. Вона була вручена тодішньому митрополиту Філарету (Денисенку). Після цього Московська патріархія неодноразово робила спроби звузити вольності УПЦ (МП). І Константинополь, і східні патріархи не визнавали її церквою, а частиною російської церкви.

З канонічної точки зору, не повинно бути на одній території кількох православних юрисдикцій, якщо це територія країни з домінуючим православним населенням. Але з юридичної точки зору, для цього ніяких перепон немає. Звичайно, що ті, хто хоче бути в російській, антіохійській, болгарській, вони й залишаться. На шляху до об’єднання є дуже багато технічних моментів, які треба узгодити.

– Переклад. Пане Чапнін, ваша оцінка – вся ця ситуація в Україні зі створенням української незалежної православної церкви, позиція РПЦ, позиція Московського патріархату, позиція Київського патріархату?

Сергій Чапнін (переклад): Процес складний, різнобічний, але ціль зрозуміла – це автокефалія. І ця автокефалія чи трохи раніше, чи трохи пізніше буде дарована українській церкві. Зараз треба обговорювати лише деталі. Їх вирішать. Ситуація досить спокійна.

Думаю, що більшість церков намагатимуться бути спостерігачами, а не братимуть участь у процесі

Помісні православні церкви не є чимось єдиним. У кожної церкви може бути своя думка. Головне питання, яке сьогодні розділяє православні церкви – це те, яка роль Всеправославного собору у процесі дарування автокефалії. Сербська церква вже виступила з тим, що це питання обов’язково має бути розглянуте. Думаю, що більшість церков намагатимуться бути спостерігачами, а не братимуть участь у процесі. Вони дадуть можливість Константинополю і Москві в конфліктному діалозі вирішувати це на двосторонній основі.

Останній козир, який використовує Московська патріархія – це сьогоднішній Архієрейський собор. Це – спроба, цілком зрозуміло, заблокувати участь представників Московського патріархату в об’єднавчому соборі, безумовно, це спроба блокування індивідуальних дій єпископів.

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