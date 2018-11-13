В Адміністрації президента відреагували на ситуацію навколо зустрічі з архієреями УПЦ (МП)

В Адміністрації президента України вважають, що велика частина архієреїв УПЦ (МП) «почала шукати пояснення, щоб не прийти на зустріч» із очільником держави Петром Порошенком.

«Ще кілька тижнів тому президент України ініціював зустріч з усіма архієреями УПЦ (МП), запросивши їх до «Українського дому». Але той, хто не хоче результату, шукає причин для відмови. Так і велика частина архієреїв УПЦ (МП) почала шукати пояснення, щоб не прийти на зустріч: мовляв, місце не підходить», – йдеться в заяві АП, яку оприлюднив речник президента Святослав Цеголко.

В АП переконані, що «ані мова ультимативних вимог, ані проведення засідання Синоду за сценарієм, вірогідно, надісланим із Москви, не здатні зірвати процес створення Української помісної православної церкви».

В Адміністрації президента заявили, що Порошенко запросив владик УПЦ (МП) до діалогу, щоб вони із перших уст почули інформацію про його перемовини із Вселенським патріархом, про угоду між Україною та Константинопольським патріархатом і про готовність Вселенського престолу сприяти проведенню об’єднавчого собору.

УПЦ (МП) стверджує, що запросила президента провести зустріч на території Києво-Печерської лаври, але він відмовився. У заяві церкви йдеться, що така зустріч ще можлива, але на «церковній території».

11 жовтня Синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві. Синод також постановив відновити канонічний сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Далі, як пояснив патріарх Філарет, керівники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП), повинні скликати Собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Росія виступає проти рішення Синоду Константинопольського патріархату.

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