УПЦ (МП) заявила про готовність зустрітися з Порошенком, але «на церковній території»

Українська православна церква (Московського патріархату) заявила про готовність зустрітися з президентом України Петром Порошенком, але «на церковній території».

«Собор єпископів Української православної церкви ухвалив рішення зустрітися з президентом, але не в «Українському домі», а на території Києво-Печерської лаври. Про це рішення Собору єпископів було одразу повідомлено президенту. Однак президент від зустрічі відмовився», – заявили в прес-службі УПЦ (МП).

Речник Української православної церкви Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) заявляв, що зустріч мала відбутися не на території Лаври.

Адміністрація президента не коментувала ситуацію навколо ймовірної зустрічі.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві. Синод також постановив відновити канонічний сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Далі, як пояснив патріарх Філарет, керівники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП), повинні скликати Собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Росія виступає проти рішення Синоду Константинопольського патріархату.

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